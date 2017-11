Une identité à retrouver pour les Remparts

Les chargeurs de téléphones portables, les tuques et les mitaines ne seraient pas les seuls objets qui s’accumulent sur les étagères des effets perdus au Centre Vidéotron.

Curieux, voire inquiet, l’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Philippe Boucher, se proposait justement de se pointer la «binette» dans ce local dans l’espoir d’y retrouver l’éthique de travail de son équipe, une qualité apparemment égarée depuis quelques matchs.

«On veut retrouver notre identité du début de saison, celle d’une équipe travaillante», a déclaré Boucher, vendredi, à la veille d’un duel face aux Tigres de Victoriaville.

Sauf qu’à ramer contre le courant, même les plus vaillants, rejoints par la fatigue accumulée d’un éreintant calendrier de travail, finissent par retirer leur pagaie de l’eau!

«Avec 26 matchs joués, nous sommes parmi les meneurs à travers la ligue», a d’ailleurs rappelé l’instructeur.

Des arrêts-clés

Sans blâmer ses hommes masqués de tous les péchés du monde et des trois défaites encaissées depuis dimanche à Baie-Comeau, Boisbriand et au Centre Vidéotron, revers durant lesquels les rivaux ont poivré le filet québécois de 16 buts (deux dans un filet désert), Boucher a rappelé que le rôle d’un gardien de but est aussi important au hockey que celui d’un quart-arrière au football.

Les titulaires de ces postes-clés sont récepteurs de fleurs et de louanges à la suite de triomphes, mais ils reçoivent souvent les pots sur la tête lorsque les choses fonctionnent moins bien.

«Dans l’ensemble, nous accordons beaucoup moins de chances de compter à nos adversaires que l’an dernier. Jeudi, nous en avons alloué seulement six! C’est rare dans le junior, a estimé Boucher.

«Durant une semaine au début de la saison, nous avions été impeccables défensivement et Dereck Baribeau avait été élu le gardien par excellence au Canada. Dans l’ensemble, il a été très bon quand nous avons été efficaces devant lui.

«À 18 ans, il est toujours en apprentissage du rôle de numéro 1 dans notre ligue. [...] Nos autres vétérans [Matthew] Boucher, [Olivier] Garneau, [Benjamin] Gagné et [Sam] Dunn peuvent aussi mieux jouer qu’ils ne l’ont fait dernièrement.»

La fin du ménage à trois?

Même si les Diables rouges étaient au cœur d’une séquence de quatre matchs en cinq jours, les trois gardiens ont participé à une séance d’entraînement des substituts et des joueurs moins employés la veille, vendredi au Pavillon de la Jeunesse.

Force est de croire que le ménage à trois des Remparts vit ses dernières semaines.

«Comme DG, je regarde le travail accompli à toutes positions depuis le début de la saison. Nous sommes encore en mode évaluation pour notre jeune équipe, mais je ne vous cacherai pas que la situation des gardiens me chicote.»

«Oliver [Troop] avait beaucoup de choses à travailler et Québec était le meilleur endroit pour le faire grâce à la qualité des lancers et à la vitesse d’exécution [durant les séances d’entraînement]. Troop demeure un projet. Il a été bon à Bathurst, mais pour le reste, ce fut plus difficile.»

Les statistiques trahissent les difficultés du géant de 17 ans originaire de la Nouvelle-Écosse. Employé durant quatre parties (soit 139 minutes), cette recrue a conservé une moyenne de buts alloués de 4,33 et un taux d’efficacité de ,848.

Pendant ce temps, l’autre adjoint de Baribeau, Olivier Chalifour, 19 ans, a offert des performances plus inspirées en vertu d’une moyenne de 2,43 et d’un taux de ,907.

Dajcar de retour

Retiré de la formation jeudi soir, le défenseur tchèque Tomas Dajcar enfilera l’uniforme samedi dans les Bois-Francs et dimanche en Outaouais.

«Avec quatre matchs en cinq jours, c’était beaucoup demandé à un jeune Européen qui a récemment effectué un retour au jeu après avoir soigné une blessure [à une épaule]. Puis, Braeden [Virtue] joue aussi du bon hockey ces temps-ci», a précisé l’entraîneur.

Des pattes fatiguées

À l’exemple des Diables rouges qui auront sillonné la province d’est en ouest durant la dernière semaine pour jouer cinq parties en huit jours, les Félins auront plusieurs kilomètres dans les pattes lorsqu’ils accueilleront les Remparts au Colisée Desjardins.

Mardi et mercredi, les protégés de Louis Robitaille ont subi la défaite à Rouyn-Noranda et Val-d’Or. Vendredi soir, ils étaient les hôtes des surprenants Voltigeurs de Drummondville.

Le réveil d'Abramov?

À ses trois premiers matchs dans l’uniforme des Tigres, le Russe Vitalii Abramov a récolté trois mentions d’aide. En sept matchs en carrière face aux Remparts, il a amassé 21 points, dont 16 la saison dernière sous les couleurs gatinoises.