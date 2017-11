Nikolaj Ehlers et Bryan Little se chargent des Ducks

Menés par Nikolaj Ehlers et Bryan Little, les Jets de Winnipeg se sont imposés 4-1 face aux Ducks, vendredi, à Anaheim.

À VOIR : Sommaire

Ehlers et Little ont chacun récolté trois points dans la victoire. Ehlers a enfilé ses neuvième et dixième buts de la saison dans les cinq premières minutes du match.

Il a ensuite obtenu une mention d’aide sur le but de Little, inscrit au deuxième vingt. Ce dernier a également obtenu deux mentions d’aide.

Kyle Connor a marqué le dernier but des Jets, en toute fin de rencontre.

Du côté des Ducks, François Beauchemin a été l’unique marqueur. Il s’agissait de son premier but de la saison.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a cédé une fois sur 31 tirs. Devant le filet des Ducks, John Gibson a accordé trois buts sur 35 lancers.