Ne comparez pas Jordan Subban à son célèbre frère

Malgré un début de saison difficile avec les Comets d’Utica (6-9-0), Jordan Subban garde le sourire.

À 22 ans, le benjamin des frères Subban en est à sa troisième campagne avec le club-école des Canucks Vancouver.

Après une récolte de 3 points en 12 matchs avec un différentiel de -4 cette saison, il rêve toujours d’évoluer dans la LNH. Mais avant, il devra faire ses preuves dans la Ligue américaine.

«J'essaie de me concentrer sur Utica et sur l'équipe. Si jamais les Canucks font appel à mes services, je suis sûr de pouvoir passer au niveau supérieur, a lancé Subban vendredi, de passage à Laval, à quelques heures d'affronter le Rocket.

«Nous traversons une période difficile en ce moment, je fais tout en mon possible pour faire gagner cette équipe.»

Du haut de ses 5 pi 9 po et quelque 180 lbs, quel genre de joueur est Jordan Subban? Quand on lui demande de nommer sa plus grande force, le défenseur répond sans hésitation.

«C'est mon coup de patin. Je l'utilise dans plusieurs facettes du jeu. Que ce soit en zone offensive ou défensive.»

Et derrière le coup de patin de Jordan, il y a un petit peu de P.K. et même un peu de Malcolm.

«Mes deux frères et moi avions l'habitude de jouer ensemble quand nous étions petits. J'ai toujours voulu être comme mes grands frères. Même Malcolm. Il est passé de joueur à gardien quand il avait 13 ans. Il a toujours été un bon joueur.»

Rafalski, le modèle

Croyez-le ou non, à une certaine époque, Jordan n'avait d’yeux que pour Brian Rafalski, ancien arrière vedette des Devils du New Jersey et des Red Wings de Detroit. Un joueur auquel il s'identifie encore aujourd'hui.

«Brian Rafalski était mon idole de jeunesse, c'était mon défenseur favori. Aujourd'hui, c'est difficile de retrouver des vidéos de son époque tellement ça remonte à loin. Je m'identifie aussi à Ryan Ellis.»

Même si plusieurs observateurs aiment le comparer à PK, Jordan est catégorique. Lui et son frère sont deux joueurs au style complètement différent.

«Nous sommes deux joueurs différents. Il est plus massif que moi, mais je l'ai beaucoup regardé jouer. Plusieurs personnes disent qu'on se ressemble sur la glace, mais je ne suis pas de cet avis.»

Chacun sa route, chacun son chemin.