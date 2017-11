Lewis Hamilton et Sebastian Vettel aux avant-postes

Déjà assuré du championnat des pilotes pour la saison 2017, le Britannique Lewis Hamilton, ainsi que l’Allemand Sebastian Vettel, ont dominé les deux premières séances d’essais libres tenues vendredi en prévision du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll (Williams) a réussi les 13e et 14e meilleurs chronos, dans l’ordre.

En matinée, Vettel a effectué le tour le plus rapide, soit 1 min 39,006 s, devançant Hamilton (1:39,126), Max Verstappen (1:39,154), Kimi Raikkonen (1:39,518) et Valtteri Bottas (1:39,741). Plus tard en journée, Hamilton a pris sa revanche grâce à un temps de 1:37,877. Vettel a suivi en 1:38,026. Daniel Ricciardo (1:38,180), Raikkonen (1:38,352) et Bottas (1:38,537) ont complété le top 5.

Les tours rapides de Stroll ont été de 1:41,581 et de 1:40,329.

La troisième séance d’essais et les qualifications auront lieu samedi. Le dernier Grand Prix de la campagne est prévu dimanche.