Le Rocket accorde un essai à William Corrin

Le Rocket de Laval, club-écoles des Canadiens de Montréal dans la Ligue américaine de hockey, a accordé un contrat d'essai professionnel au défenseur William Corrin, vendredi.

L’athlète de 26 ans n’a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey et n’a pas été repêché par une organisation de ce circuit. Cette saison, il a obtenu un but et 11 mentions d’aide pour 12 points en 17 rencontres avec le Beast, dans la Premier AA Hockey League.

Corrin a disputé huit matchs au total avec les Marlies de Toronto – filiale des Maple Leafs – lors des deux campagnes précédentes. L’Américain a également récolté 26 points, dont 10 buts, en 40 affrontements avec Brampton en 2016-2017.

Le Rocket doit accueillir les Comets d’Utica vendredi soir, ainsi que samedi après-midi.