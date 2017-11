Grogne chez les abonnés de saison

En diminuant le prix des billets pour ses futurs clients, l’organisation du Canadien oublie ses fidèles consommateurs : les abonnés de saison.

Ceux-ci ne digèrent guère la baisse annoncée en prévision du match de la semaine prochaine contre les Sénateurs d’Ottawa.

En effet, le tarif de ce duel, vendu dans la catégorie « optimum » vitaminée de 37 % dans les abonnements de saison et pour la vente à l’unité, est dorénavant disponible à prix régulier aux potentiels acheteurs. L’organisation n’a surtout pas ébruité la nouvelle comme le font les commerçants dans le cadre d’une aubaine.

Les abonnés de saison ont ainsi reçu une véritable gifle au visage. «Là, on fait rire de nous. Ça écœure vraiment, a lâché Simon Bourbonnais en entrevue avec le Journal de Montréal. Celui-ci achète un abonnement dans les hauteurs du Centre Bell depuis sept ans à raison de plusieurs milliers de dollars.»

« Et en plus les matchs “premium” sont vraiment chers, a-t-il enchaîné, frustré comme bon nombre d’abonnés oubliés par le CH. Je suis un détenteur normal. Ce qui fait déborder le vase en plus de tout ça, c’est que malgré une baisse du prix de ces billets, la nourriture et la bière restent le même prix. Les dépenses sont exagérées pour le spectacle que nous avons sur la patinoire.»

Retour sur l’investissement

«Encore une fois, cette situation prouve que le spectacle ne vaut pas le prix payé, a émis un détenteur de trois paires de billets crachant 24 000 $ annuellement. En prenant connaissance de ce rabais, c’est évident que je m’attends à avoir quelque chose en retour sur mon investissement. Mais je connais déjà la réponse du club, on va nous dire qu’on paie moins cher annuellement.»

Impossible de connaître les principes stratégiques du Canadien. La direction administrative du Canadien n’a pas répondu à la requête d’entrevue.

Mesure légale

Selon la Loi de la protection du consommateur, rien n’empêche une entreprise de faire chuter le tarif d’un produit. «Le commerçant peut faire des rabais. Mais s’il garantit le meilleur ou décide de faire les représentations à la vente, il doit la respecter. Sinon, il n’a aucune obligation», a affirmé le porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay.

Quand un acheteur conclut un contrat de vente à un prix «X», ce dernier n’est jamais annulable, à moins qu’il y ait une politique d’échange ou de remboursement spécifique, a ajouté Option consommateurs. Il n’y a donc aucun recours pour les spectateurs du CH qui ont acheté leurs billets au fil des derniers mois, avant que les prix soient ajustés en silence.

Selon le professeur et expert en marketing sportif de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, André Richelieu, une réduction des prix des billets n’appâterait pas automatiquement les consommateurs. Ceux-ci ne sont pas dupes et leur révolte grondait depuis le début de la campagne.

«Le Canadien avait augmenté les prix des billets, c’était un racket. C’est d’abuser du consommateur d’augmenter le prix selon les matchs, a analysé le professeur émérite. Ce n’est pas parce que les partisans étaient fidèles qu’il fallait en abuser.»

À revoir

«Pour les prochaines années, il faudra que la tarification soit revue, a-t-il enchaîné. La grille tarifaire est exorbitante. Il faut récompenser la clientèle fiable plutôt que d’aller constamment puiser dans son portefeuille.»

«Il existe un véritable écart entre la valeur perçue par les partisans et celles des dirigeants, a précisé M. Richelieu. Les dirigeants continuent à évaluer l’équipe comme une valeur premium.»

Avec ses déboires, le CH a perdu de la vitesse. Les gradins du Centre Bell sont de plus en plus dégarnis même si l’organisation continuer d’annoncer qu’elle affiche complet depuis janvier 2004, soit une séquence de 552 matchs.