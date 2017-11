Finale de la Coupe Davis: France c. Belgique

La finale de la Coupe Davis se met en branle, vendredi, alors que la France et la Belgique se disputent les honneurs des deux premiers matchs de simple, à Lille, au nord du territoire français.

Les duels sont présentés sur les ondes de TVA Sports.

Tout d'abord le Français Lucas Pouille (18e) croisera le fer avec le Belge David Goffin (7e), qui a récemment atteint la finale du Championnat de fin de saison, à Londres.

Puis, Jo-Wilfried Tsonga (15e) (FRA) sera confronté à Steve Darcis (76e) (BEL).

Samedi, ce sera au tour du match de double alors que Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert (FRA) devraient affronter Ruben Bemelmans et Joris De Loore. Les capitaines des deux équipes, Yannick Noah et Johan van Herck, peuvent toutefois modifier leur formation.

Dimanche, Goffin devrait affronter Tsonga alors que Pouille devrait croiser le fer avec Darcis.