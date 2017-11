Des amateurs plus nombreux pour la LHJMQ

Après trois automnes difficiles, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) reprend du poil de la bête au chapitre des assistances dans la plupart de ses 18 marchés, une hausse qui réjouit le commissaire Gilles Courteau.

Tout n’est pas encore rose au sein du hockey junior québécois, mais l’augmentation globale de près de 6 % des assistances à travers le circuit a de quoi donner des munitions pour les défenseurs du produit. C’est donc dire que 33 777 spectateurs de plus ont franchi les tourniquets cet automne, comparativement à l’an dernier après le même nombre de matchs, soit 206, selon les calculs effectués par «Le Journal». Il faut toutefois préciser que les chiffres officiels proviennent du nombre de billets vendus, ce qui ne reflète pas toujours l’assistance réelle dans les gradins.

Gilles Courteau ne s’en cache pas. Un important électrochoc était nécessaire afin de ramener les partisans dans les arénas, devenus de plus en plus nombreux à bouder les matchs de leurs favoris au cours des dernières années. Même s’il reste encore du travail à faire, le commissaire pousse un soupir de soulagement.

«À la fin de l’année [dernière], dans le cadre de nos assises, les départements de chacune des équipes se sont réunis et tout le monde était conscient qu’il fallait donner un coup de barre pour rehausser les assistances. Tout le monde a mis l’épaule à la roue. C’est positif.»

L’Armada surprend

«Il y a beaucoup de travail positif de la part de nos équipes. On a une très forte utilisation des réseaux sociaux pour joindre une nouvelle clientèle. Les réseaux sociaux, c’est un élément nouveau. Puis, on a un très bon spectacle soir après soir avec la parité et la qualité de joueurs extraordinaires», soutient le grand patron de la LHJMQ en entrevue.

Les hausses les plus significatives ont été enregistrées aux matchs locaux de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dont la moyenne d’assistance de 2453 partisans lui a permis de connaître une augmentation de 12,47 % au tiers de la saison. Peu d’observateurs donnaient cher de la peau de la formation des Basses-Laurentides avec l’arrivée du club-école du Canadien à Laval, mais force est d’admettre que les amateurs de l’Armada y sont demeurés fidèles.

Après avoir atteint la finale au printemps passé, l’Armada figure encore parmi les meilleures équipes cette saison, luttant pour la première place du classement général.

Toujours populaires, les marchés de Halifax (+ 7,98 %) et de Saint John (+ 6,16 %) affichent de meilleurs rendements au guichet cet automne.

Les Mooseheads ont profité d’un processus de reconstruction accélérée grâce à leurs nombreux jeunes talentueux pour renouer avec l’excellence cette saison, alors que la conquête de la coupe du Président des Sea Dogs semble se répercuter sur la vente de billets. Cette saison, la formation du Nouveau-Brunswick peine à coller des victoires.

Les Remparts au sommet

Si les Remparts font toujours bande à part en pointant au sommet pour la moyenne d’adeptes qui fréquentent le Centre Vidéotron, ils ont perdu 2372 spectateurs malgré leur début de saison électrisant après 13 rendez-vous à la maison.

Les années de vache maigre des Voltigeurs de Drummondville ont plombé l’affluence au Centre Marcel-Dionne, qui a vu son nombre de spectateurs chuter de 12,87 %. Heureusement pour les partisans des Rouges, l’avenir s’annonce rose pour leurs favoris, qui comptent sur l’un des plus prometteurs gardiens de but au pays en Olivier Rodrigue, comme le témoigne l’actuelle bataille qu’ils livrent pour occuper la tête de la LHJMQ.

Dans le calepin...

L’effet Alexis Lafrenière, le tout premier choix de la dernière séance de sélection, semble plutôt mitigé à Rimouski, où l’Océanic connaît pourtant un début de saison supérieur aux attentes. Si l’équipe affiche une respectable moyenne d’assistance de 3075 spectateurs après 11 matchs, cela ne représente qu’une progression de 4,42 % par rapport à l’an passé à pareille date.

Le métier d’arbitre peut parfois être ingrat, mais ça n’aura pas empêché Nicolas Dutil de faire preuve de constance sur les patinoires de la LHJMQ au fil des ans. Dutil sera en poste pour un 900e match de saison régulière ce soir, lorsque les Foreurs de Val-d’Or croiseront le fer avec les Cataractes de Shawinigan au Centre Gervais Auto. Le natif de Victoriaville, qui a amorcé sa carrière dans la LHJMQ en 1997-1998, arrive deuxième pour le nombre de parties comme officiel en chef durant le calendrier régulier derrière le vénérable Éric Charron, qui a officié 1171 rencontres.

L’ascension officielle de Samuel Girard dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado change les plans des Cataractes à l’aube de la prochaine période des transactions. «Je serais menteur de dire non. C’était le meilleur défenseur de la ligue. On prévoyait peut-être faire un pas en arrière cette année, comme on l’a fait aux trois ou quatre ans depuis mon arrivée. Mais c’est la réalité du hockey d’aujourd’hui et il faut vivre avec le fait qu’il aura marqué les Cataractes pendant trois saisons», a commenté le directeur général Martin Mondou, qui a appris par l’agent du défenseur de Roberval qu’il restait à Denver.

Cinq villes de la LHJMQ accueilleront la tournée de la coupe Memorial dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire du prestigieux trophée au cours des prochaines semaines. Moncton (16 décembre), Québec (6 janvier), Chicoutimi (20 janvier), Halifax (24 février) et Bathurst (10 mars) recevront tour à tour le trophée, qui se promènera au total dans 17 villes à travers le pays. La tournée se conclura en mai à Regina par la présentation du 100e tournoi de la coupe Memorial.