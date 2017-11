Classique hivernale : au tour des Rangers

Les Rangers de New York ont dévoilé vendredi le chandail qu’ils porteront au cours de la Classique hivernale prévue le 1er janvier au Citi Field contre les Sabres de Buffalo.

Le dossard de couleur bleue comprend les lettres «RANGERS» selon la disposition du chandail régulier, soit en diagonale, en commençant du côté supérieur gauche pour aller vers le côté inférieur droit.

Cependant, le lettrage est blanc et nettement plus grand. De plus, le bleu est davantage foncé.

Par ailleurs, des lignes horizontales de couleur blanche et rouge ont été ajoutées à proximité des épaules, à la gauche et à la droite du collet.

Enfin, une forme blanche à l’effigie des Rangers et intégrant les lettres «N.Y.» a été placée à l’endroit normalement réservé pour identifier le capitaine et les adjoints; ceux-ci continueront cependant d’arborer le C ou le A.

Les Sabres avaient de leur côté présenté leur chandail mercredi.