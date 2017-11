Christian M’Billi : le plaisir d’entendre «La Marseillaise»

Même s’il adore sa nouvelle vie au Québec, le jeune boxeur Christian M’Billi demeure l’enfant chéri des Français et c’est avec joie qu’il retrouvera ses compatriotes, en banlieue de Paris, lors de son prochain combat professionnel, le jeudi 14 décembre.

«J’ai vécu avec ce qu’on appelle "La Marseillaise", a souligné celui qui habite Montréal depuis moins d’un an, lors d’une entrevue réalisée vendredi dans les bureaux du Groupe Yvon Michel, dans le Vieux-Montréal. J’ai fait quatre ans avec l’équipe française, je suis allé aux Jeux olympiques pour la France [à Rio en 2016]. Forcément, "La Marseillaise", je l’ai un peu dans le sang. À chaque fois que j’entends cet hymne, j’ai tendance à être excité.»

Devant les siens, M’Billi (6-0-0, 6 K.-O.) affrontera donc son compatriote Walid Talbi (12-1-1, 1 K.-O.) au Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret.

«C’est là où [Antonin] Décarie avait fait son combat de championnat du monde contre Souleymane M’baye en 2010», a précisé avec justesse M’Billi, pourtant âgé de 15 ans à l’époque.

M’Billi en sera à un deuxième combat professionnel en France, mais sa dernière présence dans l’Hexagone, un peu au sud de Montpellier en octobre, avait été nettement moins médiatisée.

Paris, une ville de boxe

Le boxeur est déjà bien connu dans la région de Paris. C’est là où il a vécu au cours des dernières années pendant qu’il faisait partie de l’équipe nationale française.

«Paris, c’est une ville de boxe, c’est une ville de connaisseurs, a ajouté le boxeur né au Cameroun et arrivé en France à l’âge de 11 ans. C’est là qu’il ne faut pas se louper. Le public parisien, c’est un public qui me suit. Les journalistes et les spécialistes de la boxe en France vont être là. C’est un combat où je suis vraiment attendu.»

M’Billi voudra aussi bien paraître en présence de ses parents et son ancien entraîneur John Dovi.

Comme Jean-Marc Mormeck

Malgré son discours patriotique, le boxeur de 22 ans ne regrette pas son passage en Amérique du Nord, où il continuera de livrer de nombreux combats dans l’avenir. Pour lui, c’était le chemin à suivre, un peu comme l’a fait son idole de jeunesse Jean-Marc Mormeck avant lui.

«Vraiment, Mormeck, ç’a été une source d’inspiration, a-t-il dit. Il a quitté la France pour aller vivre sa carrière aux États-Unis.»

Et comme Mormeck, M’Billi espère devenir champion du monde un jour.

«J’ai deux ou trois ans pour engranger de l’expérience et ensuite, je veux être aux portes d’un championnat du monde», a-t-il projeté.

À ce moment, avant chacun de ses combats où une ceinture sera à l’enjeu, «La Marseillaise» n’aura jamais été aussi douce à ses oreilles.

Un combat en France pour Oscar Rivas

En plus de Christian M’Billi, le boxeur Oscar «Kaboom» Rivas sera aussi en action, le 14 décembre, au Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret.

«Ce sera en quelque sorte un combat d’évaluation pour Oscar», a indiqué Yvon Michel, précisant que l’adversaire de Rivas n’a pas encore été confirmé.

Éventuellement, selon un partenariat qui se dessine entre GYM et le promoteur français Asloum Event, l’objectif serait de présenter, en mars 2018, un duel entre Rivas (21-0-0, 16 K.-O.) et Johann Duhaupas (36-4-0, 23 K.-O.).

Rivas doit d’abord convaincre la France qu’il mérite ce combat d’envergure.

«C’est avec beaucoup de confiance qu’on amène Oscar là-bas», a simplement noté Michel.