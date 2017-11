Cette semaine dans l’univers de la WWE: 7 rappels de NXT, une bonne ou une mauvaise chose?

Publié aujourd'hui à 07h00

Mis à jouraujourd'hui à 07h00

Pour les amateurs moins familiers avec la programmation de la WWE, vous pouvez cliquer sur le lien suivant afin d’en savoir plus.

Contrairement aux Canadiens de Montréal, la WWE a fait de gros changements dans sa formation au cours des dernières semaines. Quelque temps après avoir libéré de leur contrat Summer Rae, Darren Young et Emma, la WWE a rappelé de son club-école Mandy Rose, Sonya Deville, Ruby Riot, Sarah Logan, Liv Morgan, Hideo Itami et a ramené après un an, plusieurs péripéties et une opération au cou, l'ancienne championne Paige.

Rappeler des personnes du club-école au grand club n'est pas toujours un gage de succès diront les plus sceptiques, mais la WWE a une meilleure moyenne avec son NXT d'Orlando que les Canadiens avec son Rocket de Laval. Pour chaque Bo Dallas ou Tyler Breeze, il y a un Kevin Owens ou un Seth Rollins.

Hideo Itami a signé en même temps qu'Owens et Finn Balor, et a été vendu comme le futur de la compagnie avec les deux premiers, Neville et Sami Zayn. Cependant les blessures ont ralenti son développement. Bien qu'on ne sait pas encore quand il y fera ses débuts, 205 Live est vraiment la bonne place pour lui et sans vouloir tomber dans des clichés, j'anticipe déjà un combat entre Itami et Akira Tozawa contre Cédric Alexander et Rich Swann. S'il peut rester en santé, il sera un atout pour la division.

Paige est bien connue des amateurs de la WWE, elle qui est arrivée en 2014 et qui a remporté le titre à deux reprises. Elle est sans aucun doute l'une des premières à avoir construit la fondation qu'est devenue la révolution féminine. Son retour était attendu et amènera un vent de fraîcheur. Elle est une des rares lutteuses qui après l'avoir vu pendant cinq minutes en 2011, je savais déjà qu'elle deviendrait une vedette.

Mandy Rose est celle avec le plus de potentiel parmi les filles en provenance de NXT. Bien qu'elle n'ait pas performé sur le circuit indépendant, elle a les habiletés nécessaires pour devenir une vedette. Son look va attirer les regards et c'est là que les amateurs vont se rendre compte qu'elle est beaucoup plus qu'une jolie blonde. Son coup de la corde à linge à Raw en est une preuve: solide et crédible. Elle avait participé à Tough Enough en 2015.

Sonya Deville avait aussi participé à Tough Enough en 2015. Il est d'ailleurs curieux qu'on ait associé deux anciennes concurrentes de Tough Enough l'année où Paige agissait comme juge. Ça pourrait être la raison de leur alliance. Elle a un entraînement en arts martiaux mixtes et en judo qui pourraient être utilisés à son avantage.

L'arrivée de Ruby Riot à la WWE a été relativement rapide. Je l'ai bien connue sur la scène indépendante et j'avais noté une nette progression après son séjour au Japon. C'est d'ailleurs peu de temps après qu'elle a été signée. Elle avait aussi rapidement fait la télé à NXT. Son look étant différent, elle risque de se démarquer. Elle peut également bien se débrouiller au micro.

Sarah Logan en est une autre que j'ai connue à SHIMMER, la plus importante promotion de lutte féminine en Amérique du Nord. Probablement la plus athlétique des trois à arriver à SmackDown Live, elle a débuté à un jeune âge et a beaucoup plus d'expérience que la majorité des lutteuses de son âge.

Finalement, Liv Morgan est peut-être la moins prête à s'amener. Certains vont être tentés de la comparer à Rose, mais elle n'est pas aussi développée dans l'arène.

Qu'est-ce que leur arrivée veut dire?

Rose, Deville, Riot, Morgan et Logan n'étaient pas les plus utilisées à la télé de NXT. Comme NXT est un club-école qui part en tournée et qui tente parfois de remplir les mêmes arénas que celles utilisées par Raw ou SmackDown Live, le but est aussi de garder du talent à Orlando. Ça expliquerait qu'Ember Moon, Kairi Sane et Peyton Royce, qui selon moi sont plus prêtes à passer à un niveau supérieur, soient encore à NXT par exemple. NXT à temps plein n'est pas un passage obligé et cette situation en fait foi.

La venue de six lutteuses veut dire deux choses selon moi. On souhaite faire un Royal Rumble féminin et on veut avoir assez de filles connues du grand public. Ou bien, d'autres coupures sont à prévoir.

Dans un cas comme dans l'autre, le tout va créer de la place à NXT, que ce soit à la télé ou lors des événements locaux non-télévisés. Plusieurs lutteuses en provenance de la Classique Mae Young ont certainement très hâte de signer avec la compagnie ou de devenir des régulières. Je pense notamment à Mia Yim, Mercedes Martinez, Tessa Blanchard, Nicole Savoy et Candice LeRae qui ont toutes le talent nécessaire.

Plus d'un an après le repêchage, je trouvais que les deux divisions féminines devenaient quelque peu redondanantes. Non pas sans talent, mais on voyait souvent les mêmes combats, les mêmes rivalités. L'ajout de six lutteuses viendra certainement donner ce coup de pouce nécessaire. J'espère par contre qu'après avoir fait leurs marques de cette manière cette semaine elles continueront à se faire valoir et ne deviendront pas qu'une parmi tant d'autres.

Voici maintenant la deuxième partie du portrait télévisuel de la WWE cette semaine.

Ce que vous devez savoir

Dure soirée pour Enzo Amore et son clan alors qu’ils ont perdu les trois combats dans lesquels ils étaient impliqués. Ils ont cependant su reprendre l’avantage à la toute fin. Et que dire du déguisement de Drew Gulak. À voir! Il est vraiment mon «pref» à 205 Live!

Vidéo de la semaine

J’adore cette équipe composée d’Alexander et Swann

Tweet de la semaine

Drew Gulak, tellement divertissant!

Résultats rapides

Houston, Texas

Enzo Amore et son train se sont mis à table pour un souper de l’Action de grâces (aux États-Unis, l’Action de grâces était célébrée jeudi), tandis que Drew Gulak était déguisé en Gobbledy Gooker.

Akira Tozawa a défait Drew Gulak dans un combat de rue

On a annoncé la venue prochaine d’Hideo Itami

Tony Nese a battu Mustafa Ali

Cedric Alexander et Rich Swann ont vaincu Noam Dar et Ariya Daivari. Après le combat, Amore et son clan ont attaqué les Alexander, Swann et leurs amis venus à leur aide.

Ce que vous devez savoir

Il y a toujours moins de combats lors de l’émission qui est diffusée immédiatement après un événement spécial, mais le combat entre Pete Dunne et Johnny Gargano en vaut la peine à lui seul.

Vidéo de la semaine

Deux des meilleurs lutteurs de toute la WWE https://www.youtube.com/watch?v=n7aMU6V1Ntk

Tweet de la semaine

À l’émission, on est revenu sur la victoire d’Ember Moon à NXT TakeOver

Résultats rapides

Houston, Texas

Ruby Riot a battu Sony Deville

On a annoncé que la semaine prochaine, Les Profiteurs de Rue affronteront Tino Sabbatelli et Riddick Moss, tandis que Kairi Sane luttera contre Bille Kay.

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a vaincu Johnny Gargano

WWE 365: Kevin Owens

Voici une émission spéciale sur la chaîne de la WWE mettant en vedette le Québécois Kevin Owens. Voyez l’année qu’il a connue entre Summer Slam 2016 et Summer Slam 2017 à travers ses yeux et au moyen de contenu exclusif. J’ai eu la chance de le regarder et c’est vraiment très bon, pas uniquement parce qu’il est Québécois. C’est bon point. Je vous le recommande fortement.

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!