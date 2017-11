Antti Raanta absent ce week-end

Les Coyotes de l’Arizona devront se passer du gardien Antti Raanta pour leurs matchs prévus vendredi soir contre les Kings de Los Angeles et samedi face aux Golden Knights de Vegas.

C’est ce qu’a indiqué la station radiophonique Arizona Sports 98,7 FM, vendredi avant-midi.

Le Finlandais est blessé au haut du corps, lui qui a quitté prématurément la partie de mercredi contre les Sharks de San Jose. Son cas est évalué quotidiennement. L’organisation de l’Arizona a d’ailleurs rappelé le gardien Marek Langhamer de son club-école de Tucson, dans la Ligue américaine, jeudi. Celui-ci et Scott Wedgewood devraient assumer les tâches devant le filet durant les prochains jours.

Cette saison, Raanta a conservé un dossier de 4-5-2, une moyenne de buts alloués de 2,84 et un taux d’efficacité de ,914.

Tyler Graovac revient chez les Capitals

Les Capitals de Washington ont rappelé l’attaquant Tyler Graovac de leur filiale de Hershey, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), vendredi.

L’Ontarien de 24 ans avait été cédé au club-école pour fins de remise en forme une dizaine de jours auparavant. Celui ayant subi une blessure au haut du corps durant le match du 17 octobre contre les Maple Leafs de Toronto a obtenu un but et une mention d’aide en quatre rencontres dans la LAH cette saison.

Graovac a été blanchi en trois parties de la Ligue nationale depuis le début de la campagne. En 2016-2017, il avait inscrit neuf points en 52 sorties avec le Wild du Minnesota.

Une autre chance pour Cory Conacher

Le Lightning de Tampa Bay a rappelé l'attaquant Cory Conacher de son club-école de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, vendredi.

L’athlète de 5 pi et 8 po et 180 lb a disputé 17 matchs avec la filiale cette saison, totalisant six buts et sept mentions d’aide pour 13 points. Il a maintenu un différentiel de -7 et écopé de 36 minutes de punition.

Conacher avait participé à 11 rencontres chez le Lightning en 2016-2017, obtenant quatre points. Dans la Ligue nationale, celui qui a aussi joué avec les Sénateurs d’Ottawa, les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo revendique 20 filets et 42 aides pour 62 points en 152 affrontements.