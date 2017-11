Une «Tribune Lance Stroll» pour le Grand Prix à Montréal

L’organisation du Grand Prix de Formule 1 du Canada a annoncé jeudi que la Tribune 24 sera nommée en hommage au pilote québécois Lance Stroll lors de la présentation de la course l’an prochain.

Ainsi, les supporteurs du porte-couleurs de l’écurie Williams pourront se retrouver dans ces gradins situés à la sortie de l’épingle est du circuit Gilles-Villeneuve. Ils auront par ailleurs la chance d’encourager leur favori en arborant une casquette et un t-shirt.

«Montréal a fait un fort bel accueil à Lance Stroll l'an passé et il a répondu en recueillant ici ses premiers points en carrière. Avec l'expérience acquise et les encouragements de milliers de spectateurs installés dans cette imposante tribune, nous souhaitons l'aider à répéter l'exploit en juin prochain», a déclaré dans un communiqué François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix du Canada.

Avec une épreuve à disputer à sa première campagne en Formule 1, le jeune homme de 19 ans occupe le 11e rang du classement des conducteurs avec 40 points, soit deux de moins que son coéquipier Felipe Massa. La saison 2017 prendra fin ce week-end avec le Grand Prix d’Abou Dabi.