Une période suffit au Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a inscrit quatre buts en moins de sept minutes en deuxième période jeudi soir, à Moncton, où il a finalement vaincu les Wildcats par la marque de 5-1. Pour l’équipe locale, il s’agissait d’une quatrième défaite consécutive.

Les favoris de la foule avaient pourtant bien entrepris le deuxième engagement, alors que Brady Pataki leur avait donné les devants 1-0.

Moins de deux minutes plus tard, Dawson Theede a ouvert le bal pour le Titan avec son 10e but de la saison. Antoine Morand a ensuite assuré la victoire aux siens avec son neuvième filet de la campagne.

Jeffrey Truchon-Viel et Ethan Crossman ont complété la poussée des visiteurs en deuxième période. Marc-André LeCouffe a quant à lui inscrit le cinquième but des siens en toute fin de rencontre.

En plus d’avoir touché la cible, Truchon-Viel et Theede ont chacun obtenu une mention d’aide. Samuel L’Italien et Michal Ivan ont également conclu la rencontre avec une récolte de deux points.

Reilly Pickard a excellé devant le filet du Titan, où il a bloqué 24 des 25 lancers auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Mark Grametbauer a cédé cinq fois sur 28 tirs.