Tennis canadien: une saison marquée par la jeunesse

L’organisation de Tennis Canada a présenté jeudi son bilan de la saison 2017, une année où le talent des jeunes joueurs du pays s’est déployé sur les plus grandes scènes.

Le nom de l’Ontarien Denis Shapovalov, demi-finaliste de la Coupe Rogers à Montréal, a évidemment refait surface lors de la conférence de presse tenue dans les quartiers de la fédération au Stade Uniprix. Le Québécois Félix Auger-Aliassime et la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu ont aussi fait l’objet de bons mots.

«Ce fut assurément une année incroyable pour notre nouvelle génération de joueurs, a mentionné le vice-président du développement de l’élite, Louis Borfiga. On savait déjà qu’ils possédaient le talent, la détermination et la passion pour viser les plus hauts sommets, mais ils ont certainement convaincu les derniers sceptiques. Le Canada peut présentement se vanter d’avoir le plus jeune joueur du top 100 [Shapovalov], le plus jeune joueur du top 200 [Auger-Aliassime] et l’une des quatre joueuses de 17 ans du top 200 [Andreescu]. Il leur reste encore beaucoup de choses à accomplir et ils en sont bien conscients, mais l’avenir s’annonce prometteur.»

Pénible pour les vétérans

Chez les joueurs plus aguerris, l’année a été plus ardue. Milos Raonic a encore été ennuyé par les blessures, tandis qu’Eugenie Bouchard a accumulé les défaites sur la surface de jeu.

«Les carrières des joueurs de tennis ne sont jamais une simple ligne droite, a dit Borfiga. Il y aura toujours des embûches et des moments un peu plus difficiles. L’année 2017 a peut-être été plus difficile pour certains, mais je suis sûr qu’ils pourront rebondir en 2018, car ils sont des athlètes qui travaillent fort et qui n’ont pas peur de mettre les heures à l’entraînement.»

Les faits marquants

Shapovalov, 51e raquette mondiale, a certes été le joueur le plus en vue au pays. Il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre le carré d’as d’une épreuve du circuit Masters 1000 dans le cadre de la Coupe Rogers, éliminant notamment Juan Martin del Potro et Rafael Nadal. Quelques semaines plus tard, il devenait également le plus jeune joueur depuis 1989 à se qualifier pour le quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Pour sa part, Auger-Aliassime est devenu le troisième joueur de 17 ans à conquérir plus d’un titre Challenger, se joignant ainsi à Richard Gasquet et à Nadal. Malgré une absence de quelques mois en raison de blessure, il a grimpé de plus de 400 rangs.

Andreescu, quant à elle, est devenue la plus jeune Canadienne depuis 1988 à remporter un match au tableau principal d’un tournoi de la WTA, quand elle s’est faufilée jusqu’en quart de finale du tournoi de Washington.