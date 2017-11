Sounders: Gustav Svensson veut terminer le travail

Le milieu de terrain des Sounders de Seattle Gustav Svensson est l’une des raisons pour lesquelles son équipe se trouve en excellente position dans la finale de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer (MLS) et il ne veut pas s’arrêter là.

Auteur du premier but du match-aller de la série contre le Dynamo de Houston, mercredi, le Suédois a permis aux siens de travailler plus aisément en territoire hostile et de quitter le Texas avec un gain de 2-0. Son filet inscrit à la 11e minute de jeu a donné le ton à ce qui pourrait mener à une deuxième participation consécutive des Sounders à la Coupe MLS.

«J’espère que nous allons tenter de marquer encore davantage de buts. Je ne souhaite pas nous voir simplement rester sur le terrain en essayant de contrôler le jeu, a-t-il déclaré au site de la ligue. Je veux qu’on pousse plus vers l’avant et qu’on montre à nos partisans notre capacité à inscrire des filets à domicile.»

«Nous avons quelques jours pour nous préparer, a-t-il aouté à propos du duel-retour qui aura lieu le 30 novembre à Seattle. Fêtons avant l’Action de grâce [américaine].»

Une bonne séquence

D’ailleurs, les derniers jours ont été fastes pour l’Européen qui a aidé la Suède à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Il a notamment eu droit à plusieurs minutes de jeu importantes dans la dernière partie face à l’Italie et l’objectif est maintenant de transporter cet élan en MLS.

«Gustav a été un élément-clé de ce succès en qualification, lui qui a accompli un travail colossal pour nous en saison régulière, a commenté l’entraîneur-chef des Sounders, Brian Schmetzer. Vous pouvez sentir sa présence de vétéran qui est rassurante. Il est très fort et se veut un joueur physique, mais il possède également une bonne touche. Ses passes sont très bonnes et nous sommes heureux de compter sur lui.»

Toutefois, Svensson a dû rapidement oublier l’euphorie suédoise pour se concentrer sur son club de la MLS.

«J’ai mis de côté le Mondial pour garder mon attention ici. Nous savions que ce serait difficile à Houston et je suis content d’avoir marqué. Ce n’est jamais facile pour ceux qui doivent normalement contribuer en attaque, donc je suis satisfait d’avoir fait ma part.»