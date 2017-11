Scott Darling nous sert la bourde de l'année!

Mais où Scott Darling, le gardien des Hurricanes de la Caroline, avait-il bien la tête?

En première période de la rencontre opposant son équipe aux Rangers de New York, l'ancien des Blackhawks a concédé ce qui pourrait bien être le but le plus facile de la carrière du Suédois Mika Zibanejad.

Patinant en zone neutre, l'attaquant des Rangers a lobé le disque dans le fond du territoire des Canes afin d'effectuer un changement. La rondelle a plutôt terminé sa course dans les cordages.

Voyez la crampe au cerveau du gardien dans la vidéo ci-haut.