Quatre membres du Rouge et Or sur la première équipe d’étoiles

Le Rouge et Or de l’Université Laval a dominé les étoiles canadiennes avec six sélections, dont quatre au sein de la première constellation.

Les heureux élus sont l’ailier défensif Mathieu Betts qui reçoit cet honneur pour une troisième année consécutive, le plaqueur Vincent Desjardins, le demi défensif Gabriel Ouellet et le secondeur hybride Adam Auclair.

«C’est toujours une surprise, a souligné Desjardins qui recevait cet honneur pour une deuxième année consécutive. Quand tu reçois cet honneur, tu ne veux pas rester au même niveau l’année suivante. Je suis donc bien content d’avoir été choisi pour une deuxième année.»

Pour Ouellet, il s’agit d’une première sélection à l’échelle canadienne, lui qui a dominé le RSEQ avec cinq interceptions. «C’est le fun d’être reconnu, a mentionné le produit des Élans de Garneau. Je suis content de ma saison. C’est le fun d’être sur la première équipe. Il y a encore du travail à faire, mais je me suis beaucoup amélioré depuis mes débuts universitaires. Il me reste un an et une partie pour poursuivre ma progression. Je suis content, mais ce sont les honneurs d’équipe que je recherche et non individuels.»

On ne retrouve aucun autre joueur du RSEQ au sein de la première équipe d’étoiles.

Deuxième constellation

Le quart-arrière Hugo Richard et le garde Samuel Thomassin ont été retenus au sein de la deuxième constellation. Les Carabins de l’Université de Montréal comptent cinq représentants, soit le demi inséré Guillaume Paquet, le bloqueur Gustave Sylvestre, le maraudeur François Hamel, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy et le botteur de dégagement Félix Ménard-Brière.

Quatre joueurs des Stingers de Concordia ont retenu l’attention, soit le porteur de ballon Jean-Guy Rimpel, le bloqueur Maurice Simba, le secondeur Mickael Côté et le demi de coin Khadeem Pierre. L’ailier espacé Jeremy Sauvageau, des Redmen de McGill, et le centre Francis Lapointe, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, complètent le contingent du RSEQ.