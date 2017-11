Pacioretty déçu de son trio

Max Pacioretty a analysé d’une façon juste et honnête son match en compagnie de Jonathan Drouin et d’Alex Galchenyuk.

«Notre trio n’a pas bien joué. Nous avons passé trop de temps dans notre zone et il faut arriver à comprendre pourquoi. Nous essaierons de faire mieux.»

Pacioretty se consolait à l’idée que son équipe a soutiré un point aux Predators grâce au but de Joe Morrow en fin de troisième période.

«Nous avons joué de la façon dont on voulait jouer, mais ils ont gagné au concours d’habiletés. C’est la vie, ça peut aller d’un côté comme de l’autre. Nous avons montré une belle résilience en revenant à la toute fin, même si nous avons profité d’un bond chanceux. Nous avons bien joué à cinq contre cinq, mais on ne joue pas pour obtenir des victoires morales. Bien sûr, nous prendrons le point. Ils nous ont fait payer grâce à leur avantage numérique.»

Claude Julien a salué le courage et l’énergie de Brendan Gallagher. «Je trouve que Brendan joue du gros hockey depuis longtemps. Il fait de bonnes présences. Il apporte de l’énergie, il se sacrifie et il donne un deuxième effort. Les partisans aiment ce type de joueur. Il est beau à voir. Je sais qu’il a eu une saison difficile l’an dernier. C’est un gars qui nous aidera à nous en sortir», d'expliquer le pilote du Tricolore, Claude Julien.

Mete laissé de côté

Après avoir joué à minutes réduites dernièrement, Victor Mete a été laissé de côté par Claude Julien mercredi. Foi de l’entraîneur-chef, inutile d’interpréter cette décision comme un signe que les jours du jeune défenseur sont comptés avec le grand club. «Ce n’est pas nécessairement parce que Victor joue du mauvais hockey, mais il joue beaucoup depuis le début de la saison. Souvent, avec les jeunes joueurs, on donne l’opportunité de regarder un match du haut de la passerelle et ça aide beaucoup. Ils voient beaucoup de choses.

On va le revoir dans notre alignement parce que c’est un bon joueur de hockey. Ne partons pas en peur, il manque un match, c’est tout. Au camp d’entraînement, il était très confiant et je veux qu’il regagne cette confiance. On le voit jouer sur les talons un peu», a-t-il analysé.

Subban sort en lion !

Ce n’était visiblement pas un match comme un autre pour P.K. Subban, qui affrontait ses anciens coéquipiers pour une première fois à Nashville, après les avoir revus au Centre Bell l’hiver dernier. L’excentrique arrière frappait tout ce qui bougeait au premier vingt, souhaitant notamment la bienvenue à Brendan Gallagher et à Andrew Shaw dès les premiers instants du match. Subban a terminé sa première période monstre avec cinq mises en échec et une passe avant de se calmer ensuite.

Débuts de Jerabek

À son premier match avec le Canadien après son rappel de dernière minute, Jakub Jerabek n’a eu que très peu d’opportunités de se faire valoir en début de partie, avant de voir un peu plus de glace par la suite. Après une période de jeu, le défenseur tchèque de 26 ans n’avait vu la glace que durant 2 min 45 s. Il a terminé la rencontre avec 17 min 13 s de jeu en temps régulier, distribuant une mise en échec et bloquant un tir au passage.

Vrai jeu de puissance

Avant la rencontre, les Predators s’amenaient avec le troisième meilleur avantage numérique à travers la ligue. À la maison, leur jeu de puissance s’élève même au premier rang. Les Preds ont poursuivi sur cette lancée avec deux buts en supériorité numérique sur quatre occasions, portant leur taux de réussite à 25,6 % cette saison (22 en 86). Il s’agissait d’un dixième match de suite avec un but en avantage numérique à la maison pour les Predators. C’est la deuxième plus longue séquence du genre dans l’histoire de la franchise. À l’inverse, le Canadien a été blanchi à ce chapitre à quatre reprises, dont lors d’un cinq contre trois en première période.

Pas facile à Nashville

Le Canadien ne l’a pas facile à Nashville depuis plusieurs années. En incluant le match d’hier, les Predators ont récolté au moins un point pour une 11e fois dans les 12 derniers matchs face à Montréal, une séquence qui remonte au 14 novembre 2009. La dernière victoire en temps régulier du Tricolore au Bridgestone Arena remonte au 10 mars 2003.

Un duo apprécié

Depuis plusieurs matchs, P.K. Subban a retrouvé son vieux pote Alexei Emelin comme partenaire à la ligne bleue des Predators. L’entraîneur-chef Peter Laviolette ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son tandem. «Ils jouent contre les meilleurs trios adverses. Nous avons travaillé différentes paires et nous savions qu’il y avait une chimie entre les deux en raison de leur passage à Montréal. Depuis 10 ou 12 matchs, nous avons pas mal établi ce duo et nous aimons ce que nous voyons. P.K. est solide depuis le début avec nous», a-t-il encensé.