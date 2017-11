Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 22 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Minnesota 5 – BUFFALO 4

– BUFFALO 4 Edmonton 6 – DETROIT 2

– DETROIT 2 Toronto 1 – FLORIDE 2 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Boston 3 – NEW JERSEY 2 (tirs de barrage)

– NEW JERSEY 2 (tirs de barrage) Philadelphie 3 – NEW YORK (Islanders) 4 (prolongation)

(prolongation) Vancouver 5 – PITTSBURGH 2

– PITTSBURGH 2 Ottawa 2 – WASHINGTON 5

New York (Rangers) 6 – CAROLINE 1

– CAROLINE 1 Calgary 0 – COLUMBUS 1 (prolongation)

(prolongation) Chicago 2 – TAMPA BAY 3 (prolongation)

(prolongation) Montréal 2 – NASHVILLE 3 (tirs de barrage)

(tirs de barrage) Dallas 0 – COLORADO 3

San Jose 3 – ARIZONA 1

– ARIZONA 1 Vegas 4 – ANAHEIM 2

– ANAHEIM 2 Winnipeg 2 – LOS ANGELES 1

Le 15 chanceux

Pour la 10e fois de l’histoire de la LNH et la deuxième fois cette saison, 15 parties ont été disputées lors de la même journée.

Boeser au sommet

L’attaquant Brock Boeser a marqué à deux reprises – une quatrième partie avec au moins un but et une cinquième avec au moins un point – pour prendre la tête du classement des pointeurs des recrues (21 points). Il a ainsi aidé les Cancuks à récolter une huitième victoire à l’étranger cette saison.

Boeser est la première recrue à marquer dans quatre matchs consécutifs en 2017-2018; quatre joueurs de première année avaient réussi ce fait d’armes l’an dernier, dont Jake Guentzel et Auston Matthews. La seule autre recrue de l’histoire des Canucks à avoir réussi plus de quatre matchs consécutifs avec au moins un but a été Dennis Ververgaert (6) en 1973-1974.

Autre marque égalée pour les Golden Knights

Les Golden Knights ont surmonté un déficit de 2-0 avant que James Neal ne marque son quatrième but gagnant de la saison avec 8:42 à faire à la troisième période pour porter à 13-6-1 la fiche de la formation de Vegas.

Vegas a égalé le record de victoires par une équipe d’expansion après 20 matchs.

MacKinnon et Forsberg toujours en feu

Nathan MacKinnon a obtenu plus d’un point dans une septième rencontre à ses 10 derniers matchs (20 points) et Jonathan Bernier a réussi un premier jeu blanc avec l’Avalanche. MacKinnon est devenu le premier joueur de l’Avalanche avec au moins 20 points lors d’une séquence de 10 matchs depuis Joe Sakic à la fin de la saison 2005-2006.

De son côté, Filip Forsberg a porté à six sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a inscrit les deux buts des siens en temps réglementaire.

60, ce n’est pas assez

Six des 15 parties de mercredi ont nécessité plus de 60 minutes de jeu.

Sergei Bobrovsky a réalisé 22 arrêts et Josh Anderson a marqué en prolongation pour porter à cinq la séquence de victoires des Blue Jackets. Bobrovsky a réussi un troisième jeu blanc cette saison; un sommet dans la LNH en compagnie de Devan Dubnyk et Frederik Andersen.

Jeu blanc pour Sergei Bobrovsky - TVA Sports

Josh Bailey (1B, 2A) a réalisé sa quatrième partie de trois points cette saison. Il a notamment marqué le but gagnant en prolongation à la suite d’un super jeu de John Tavares. Ainsi, les Islanders sont toujours invaincus cette saison au Barclay’s Center en temps réglementaire (7-0-2).

Brayden Point a marqué le troisième but gagnant de sa saison pour aider le Lightning à surmonter un déficit de deux buts.

«Charlie! Charlie! Charlie!»

Anton Khudobin a réussi 40 arrêts en plus de stopper 10 tireurs lors des tirs de barrage avant que Charlie McAvoy ne marque le but gagnant lors du 11e tour de la fusillade. Khudobin a une fiche de 6-0-2 en neuf présences cette saison.

C’était la 23e dans l’histoire de la LNH qu’une séance de tirs de barrage s’est échelonnée sur 11 tours ou plus.

Les Bruins l’emportent en 11e ronde des tirs de barrage - TVA Sports

