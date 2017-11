Les Sabres font pitié

Les temps sont durs à Buffalo et pas seulement à cause de l’hiver qui s’annonce rigoureux, car sur la patinoire, les Sabres continuent d’empiler les défaites à un rythme impressionnant, eux qui sont bien installés dans la cave de l’Association de l’Est de la Ligue nationale (LNH).

Dans la ville des ailes de poulet, les matchs de la troupe de l’entraîneur-chef Phil Housley sont actuellement l’équivalent d’un repas de très mauvais goût. À la suite d’un revers de 5-4 à domicile contre le Wild du Minnesota, Buffalo affiche un dossier de 5-13-4 et un total de 14 points.

L’organisation de l’État de New York n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2011 et ce n’est pas vraisemblablement en 2018 qu’elle y parviendra. Malgré tout, les joueurs continuent de vivre d’espoir.

«À chaque partie, c’est de plus en plus mauvais, a admis le joueur de centre Ryan O’Reilly au quotidien "Buffalo News". C’est difficile de regarder le classement présentement. Ça ne vous donne pas de bons sentiments et c’est décourageant.»

«On ne peut pas cacher notre position au classement. On doit la regarder, car c’est la réalité. Je vois tout cela à tous les joueurs et ce n’est pas très joli», a ajouté le défenseur québécois Marco Scandella dont le club a encaissé sept défaites d’affilée, incluant cinq en temps réglementaire.

Fatigués de perdre

Les Sabres manquent clairement de mordant dans plusieurs aspects du jeu, à commencer par le travail des gardiens. Mercredi, Chad Johnson a cédé trois fois en 13 tirs et après la première période, il a réchauffé le banc au profit de Robin Lehner.

«Je ne peux le nier. Accorder trois buts au premier engagement, ça ne constitue pas un rendement suffisant pour notre formation. Nous ne sommes pas dans une situation où on peut se permettre cela. Je suis déçu d’avoir été remplacé, mais nullement surpris. Évidemment, je dois être meilleur», a résumé celui qui ne compte cette année qu’un gain en sept décisions et qui affiche une moyenne de buts alloués de 3,59 et un taux d’efficacité de ,885.

Conscients de l’urgence d’agir, les patineurs des Sabres se sont réunis derrière des portes closes après leur dernier échec.

«Ils doivent prendre une décision à l’interne pour les aider à jouer de la bonne façon. Notre personnel d’entraîneurs se battra pour trouver des solutions. Je pense que chacun doit acheter le plan de match de l’instructeur, parce qu’en bout de ligne, ça donne des résultats», a mentionné Housley.

«Le seul moyen de s’en sortir est de travailler ensemble. On a besoin de plus de fierté dans ce vestiaire», a renchéri Scandella.