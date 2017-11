Les Blue Jackets ont le vent dans les voiles

Ayant terminé au quatrième rang du classement général en 2016-2017, les Blue Jackets de Columbus prouvent à la planète hockey qu’ils ne sont pas un feu de paille, eux qui trônent au sommet de la section Métropolitaine de la Ligue nationale (LNH).

Après avoir blanchi les Flames de Calgary 1-0 en prolongation, mercredi, la troupe de l’entraîneur-chef John Tortorella a porté sa fiche à 14-7-1 en vertu notamment de cinq victoires consécutives.

Encore une fois, le gardien Sergei Bobrovsky a son mot à dire dans les succès des siens, car il a signé son troisième coup de pinceau de la campagne face à l’équipe albertaine.

«Je me concentre simplement sur mon jeu. Je ne peux pas me déplacer pour aller marquer des buts, je ne contrôle pas cela. J’essaie de rester dans ma zone et de bien faire mon travail», a résumé le Russe au site NHL.com quelques instants après le dernier duel des Jackets.

Cependant, Bobrovsky a aussi droit au soutien important de ses coéquipiers dans tous les aspects du jeu, ce qui explique pourquoi le gardien revendique 13 gains en 18 sorties cette saison.

«Nous jouons du hockey vraiment solide en défense. On ne donne rien à l’autre formation et quand nous avons l’opportunité d’appliquer un bon échec-avant, nous faisons les jeux nécessaires, a précisé l’attaquant Josh Anderson, auteur du filet décisif contre Calgary.

«Nous accomplissons de l’excellent boulot à cet égard et c’est pour cela qu’on a gagné ce soir [mercredi]. Lorsque nous commençons les matchs, on s’attend à l’emporter et on ne se contente pas de juste espérer.»

Jeu de puissance anémique

Les Jackets, qui seront de passage au Centre Bell lundi pour y affronter le Canadien de Montréal, ont néanmoins quelques problèmes à résoudre, aux yeux de Tortorella.

«Si notre avantage numérique débloque, ça aidera beaucoup de nos gars, a-t-il dit au sujet de son attaque massive qui est classée au 31e et dernier rang de la LNH avec un pourcentage d’efficacité de 10%.

«Et si nous pouvons tous y parvenir ensemble, on aura quelque chose de très bon. On ne pourra pas toujours gagner comme ce soir, mais bon, on réussit à obtenir des victoires, même si certaines choses ne vont pas bien.»