LavoieDubé: pourquoi pas une «French Connection»?

L’attaquant québécois Charles Hudon prend du galon au sein des Canadiens et cela pourrait inciter l’entraîneur-chef Claude Julien à retourner à la planche à dessin.

Ainsi, notre analyste Dany Dubé a proposé à l’émission #LavoieDubé, jeudi soir, de réunir Hudon, Phillip Danault et Jonathan Drouin au sein d'un même trio afin de créer une «French Connection». Drouin pourrait être employé à l’aile dans un tel scénario.

«Je ne pense pas qu’un trio actuellement est intouchable. Tout peut être remodelé. [...] Et Hudon pourrait relancer Drouin», a expliqué Dubé.

Hudon a vu son temps de jeu être progressivement bonifié au cours des trois derniers matchs. Face aux Predators de Nashville, mercredi soir, l’entraîneur-chef Claude Julien l’a notamment utilisé pendant un peu plus de 17 minutes.

Au cours de cette rencontre, l'Almatois a tiré son épingle du jeu, lui qui a habilement préparé le but de Jordie Benn en première période.

«Il fait de plus en plus partie de l’équation offensive des Canadiens de Montréal. Il fabrique des jeux à outrance, sa vision périphérique est très bonne et il est capable de faire des passes dans les deux corridors», a analysé Dany Dubé.

Voyez Dany Dubé et Renaud Lavoie discuter de l’idée d’un trio entièrement québécois dans la vidéo ci-dessus.