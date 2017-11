Jerabek enfin dans le portrait

Jakub Jerabek a porté l’uniforme du Canadien et joué un premier match dans la LNH, mercredi, à Nashville. On savait que ce jour était pour survenir. Mais on doit s’interroger à savoir pourquoi Marc Bergevin et les autres dirigeants de l’organisation ont attendu aussi longtemps avant de le rappeler du Rocket de Laval.

Jerabek a fait ses premiers pas avec le Tricolore au 23e match de l’année. C’est plus que le quart de la saison. Et c’était un échantillon de temps bien assez grand pour s’apercevoir que la brigade de défenseurs de l’équipe avait cruellement besoin d’aide.

Depuis le tournoi de golf, Bergevin doit constamment être hanté par sa déclaration disant qu’il considérait avoir amélioré son équipe, surtout à la ligne bleue. Le CH mise pourtant sur une défense des plus horribles.

Jerabek n’arrivera pas en sauveur, mais il ne fera pas pire que Brandon Davidson ou Joe Morrow. Et certains soirs, le Tchèque de 26 ans sera plus constant et moins erratique que Jordie Benn, Karl Alzner et Jeff Petry.

À sa première saison en Amérique du Nord, Jerabek a eu le temps de se familiariser avec son nouvel environnement en disputant 17 rencontres avec le Rocket. Il a amassé 11 points (1 but, 10 passes) et présenté un différentiel de +10 au cours de cette période. De l’aveu de plusieurs recruteurs, il s’est amélioré rapidement.

Une longue journée

Jerabek n’oubliera jamais son premier match dans la LNH. Il s’est réveillé à 4 h 15 du matin dans une chambre d’hôtel à Winnipeg, où le Rocket avait joué la veille, pour ensuite sauter dans un avion à 6 h 30 et finalement arriver à Nashville vers 13 h.

Après une petite sieste au chic hôtel du CH dans la capitale du country, le défenseur a joué un peu plus de 18 minutes face aux Predators. Hésitant et pratiquement pas utilisé en première période (2 min 45 s), le Tchèque a fini par trouver son rythme dans le reste de la rencontre.

«C’était un bon match, a dit Jerabek. J’ai vécu une belle expérience et j’en ai profité. J’ai obtenu de plus en plus de présences au fil du match et je me sentais plus à l’aise à partir de la deuxième période. J’imagine qu’en jouant plus de matchs, ça ira de mieux en mieux.»

Petry a aussi offert une bonne note à son nouveau coéquipier.

«Jerabek a été très bon, a affirmé l’Américain. Il est calme avec la rondelle et effectue de bonnes passes. C’était un très bon premier match pour lui.»

Un défenseur calme avec la rondelle et qui fait de bonnes passes, ça ne fera pas de tort au Tricolore.

«Il s’est bien comporté, a souligné Claude Julien. J’ai aimé son match. Il y a eu quelques petites erreurs, mais tous les joueurs vont en faire. Je l’ai trouvé très bon.»

Le cas Mete

Pour faire une place à Jerabek, Julien a rayé le nom de Victor Mete de sa formation. C’était une première fois cette saison que le jeune défenseur de 19 ans subissait ce sort.

Avant la rencontre, Julien s’est braqué un peu lorsque questionné sur la possibilité d’un renvoi avec les Knights de London pour Mete.

«Il ne faut pas partir en peur», a répliqué l’entraîneur en chef.

Quand on analyse la situation froidement, Mete risque fort d’être libéré à la mi-décembre pour le camp d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde junior. Après le tournoi qui se déroulera à Buffalo, il pourrait prendre la route de London. À 19 ans, Mete aura besoin de jouer le plus possible.