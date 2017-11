Jeff Blashill très insatisfait d’Anthony Mantha

L’entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill, n’a visiblement pas du tout apprécié la cuisante défaite de 6-2 des siens aux mains des Oilers d’Edmonton, mercredi, et l’attaquant Anthony Mantha a eu droit à un coup de règle sur les doigts.

Le Québécois a passé 18 min 49 s sur la glace et n’a pas obtenu de point en dépit de trois lancers. Même s’il n’a pas été le pire joueur de sa formation au plan du différentiel – il a fini à -1 -, l’ancien des Foreurs de Val-d’Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été la cible de son patron immédiat après la rencontre.

«Anthony Mantha doit être nettement meilleur que cela, beaucoup mieux, oui, a déclaré Blashill au quotidien "Detroit Free Press". Ce n’est pas bien de se contenter d’être un simple passager au moment où vous avez la chance d’être un joueur d’impact.»

«Il n’est pas le seul dans cette situation, mais il est certainement un gars qui doit se lever. Je lui ai dit au début de la campagne : à nos yeux, pour exceller, il faut exceller, a poursuivi le pilote au sujet de son protégé. Pendant de longues séquences, il a été à la hauteur, mais ce fut loin d’être le cas dans les deux dernières joutes.»

Les jeunes doivent apprendre

Detroit connaît une campagne satisfaisante en vertu d’une fiche de 10-9-3 lui valant le troisième rang de la section Atlantique. Toutefois, ses deux derniers échecs à domicile – incluant celui de dimanche en prolongation contre l’Avalanche du Colorado – ont atténué l’enthousiasme de son instructeur. Ce dernier s’attend à mieux de ses jeunes troupiers.

«Nos éléments importants ne peuvent pas être des passagers. Avec les minutes de jeu, il y a des responsabilités et vous devez vous assurer que le travail soit fait, a dit le pilote des Wings. C’est une ligue difficile si vous n’êtes pas à votre mieux lors de chaque séquence sur la glace. On a quelques jeunes nous ayant aidés quand on a eu du succès, mais ils doivent assumer leurs tâches.»

Justement, outre Mantha, Dylan Larkin et Andreas Athanasiou ont pompé l’huile contre les Oilers, puisqu’ils ont affiché des dossiers respectifs de -3 et de -4.

«Chaque jeune doit apprendre à tous les soirs, particulièrement quand il s’agit d’un joueur complémentaire disputant 14 minutes par match qui aspire à devenir un gars avec 18-19-20 minutes par partie. C’est un processus d’apprentissage pour certains.

«Les meilleurs le savent et les joueurs simplement bons ne le savent pas. Les grands hockeyeurs le sont pour une raison : ils se présentent à chacune de leurs séquences sur la patinoire, chaque soir», a affirmé Blashill.