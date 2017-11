«Gallagher n’a pas trop aimé ça» - P.K. Subban

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a eu maille à partir avec l’énergique attaquant des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher mercredi soir.

L’ancien joueur d’arrière des Canadiens a notamment reçu le gant de Gallagher au visage en milieu de troisième période.

«Je lui ai dit qu’il était petit. Il n’a pas trop aimé ça, a souligné Subban au réseau Sportsnet après la rencontre. Lorsque je lui parlais, je regardais par-dessus sa tête et il n’a pas apprécié. J’ai accepté son gant visage – des fois tu dois accepter cela – et heureusement, il a écopé de deux minutes de punition supplémentaire. C’est pour ça que je souriais.»

Subban a été l’instigateur du premier but des siens en première période alors que Filip Forsberg a marqué avec deux secondes à faire à la période. Le numéro 76 des Predators avait déculotté Max Pacioretty avant de contourner le filet et remettre à Ryan Johansen. La rondelle est finalement apparue sur le bâton de Forsberg et ensuite derrière Antti Niemi.

Subban a toutefois été sur la patinoire lors des deux buts du Tricolore et a terminé la rencontre à -1. C’est également le cas pour Gallagher, qui lui a terminé le duel à +2.