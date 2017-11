Classement FIFA: le top 5 inchangé, l'Allemagne en tête

L'Allemagne a conservé la tête du classement mensuel de la FIFA publié jeudi dans lequel le top 5 reste inchangé, mais où l'Espagne gagne deux rangs et la France recule à la neuvième place.

Sacrée en 2014 au Brésil, l'équipe allemande qui fera encore figure de favorite lors du Mondial en Russie, devance le Brésil et le Portugal.

Le précédent classement, publié à la mi-octobre, avait servi à déterminer les têtes de série pour le tirage au sort du Mondial-2018 qui sera effectué le 1er décembre.

La France alors 7e et qui s'était immiscée in extremis parmi les têtes de série, recule au 9e rang, dépassée par l'Espagne (+2 places) et la Suisse (+3).

Le Sénégal profite de sa première qualification pour le Mondial depuis 2002 pour grimper au 23e rang et atteindre le meilleur classement de son histoire, devenant la nation africaine la mieux classée, devant la Tunisie (27e, + 1) et l'Egypte (31e, - 1).

De son côté, le Canada se retrouve au 94e rang, tout juste derrière le Gabon et tout juste devant les Îles Féroé.

Classement Fifa au 23 novembre 2017