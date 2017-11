Cette semaine dans l’univers de la WWE : Roman Reigns complète son grand chelem!

Publié hier à 22h26

Pour les amateurs moins familiers avec la programmation de la WWE, vous pouvez suivre le lien suivant afin d’en savoir plus.

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » à Velveteen Dream qui m’a réellement impressionné samedi lors de l’événement spécial NXT TakeOver. Il a démontré beaucoup de charisme, toute une personnalité et de belles habiletés techniques et athlétiques dans l’arène. Il sera un nom à retenir.

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine au combat final du Survivor Series. J’aurais aimé voir John Cena plus longtemps, lui qui faisait son retour et même si je comprends certaines des raisons derrière cette décision, je n’ai pas été ravi par la fin de ce combat. Même si j’étais sûr que ce serait la finale de la soirée, avoir su, j’aurais préféré voir Brock contre AJ dans cette position.

Ce que vous devez savoir

Une autre grosse performance des lutteurs et lutteuses de ce qui est considéré comme le club-école de la WWE. Une performance digne des ligues majeures. Ember Moon est la nouvelle championne féminine, Andrade Cien Almas le nouveau champion NXT et Velveteen Dream s’est fait un nom lors de cet événement spécial.

Vidéo de la semaine

C’était la guerre samedi soir dernier!

Tweet de la semaine

Je vous présente le nouveau champion de NXT, Andrade Cien Almas!

Résultats rapides

Houston, Texas

• Lars Sullivan a battu Kassius Ohno.

• Aleister Black a défait Velveteen Dream.

• Ember Moon a vaincu Kairi Sane, Peyton Royce et Nikki Cross pour remporter le titre vacant féminin de NXT.

• Andrade Cien Almas, accompagné de Zelina Vega, a battu le champion NXT Drew McIntyre afin de devenir le nouveau champion.

• La Génération Incontestée (Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly) a vaincu Les Auteurs du Mal (Akam et Rezar) et Roderick Strong ainsi que Sanity (Alexander Wolfe, Eric Young et Killian Dain) dans un match de type War Games.

Ce que vous devez savoir

Il y a eu beaucoup de bisbille lors du combat final. Les Québécois Owens et Zayn ont attaqué McMahon durant le combat, Triple H a appliqué son pédigrée pour que McMahon, son adversaire, fasse le tombé sur Angle, tandis que Strowman a fait un mauvais parti à Triple H après le combat. Raw est sortie gagnante au compte de 4 à 3 face à SmackDown Live.

Vidéo de la semaine

Tout un combat entre Lesnar et Styles

Tweet de la semaine

Le score final

Résultats rapides

Houston, Texas

• Elias a défait Matt Hardy.

• Le champion des mi-lourds Enzo Amore a battu Kalisto.

• Kevin Owens et Sami Zayn ont vaincu Breezango (Tyler Breeze et Fandango).

• Le Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins) a défait Le New Day (Kofi Kingston, Xavier Woods et Big E.).

• L’équipe féminine de Raw (Asuka, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax et Alicia Fox) a vaincu l’équipe féminine de SmackDown Live (Naomi, Natalya, Carmella, Tamina et Becky Lynch), avec Asuka comme seule survivante.

• Le champion des États-Unis Baron Corbin a vaincu le champion Intercontinental Le Miz, accompagné du Miztourage. Aucun titre n’était en jeu.

• Les champions par équipe de SmackDown Live, Les Usos (Jey et Jimmy) ont défait les champions par équipe de Raw, La Barre (Sheamus et Cesaro). Aucun titre n’était en jeu.

• La championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair a vaincu la championne féminine de Raw Alexa Bliss. Aucun titre n’était en jeu.

• Le champion Universel Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, a battu le champion de la WWE AJ Styles. Aucun titre n’était en jeu.

• L’équipe masculine de Raw (Braun Strowman, Kurt Angle, Triple H, Samoa Joe et Finn Balor) a défait l’équipe masculine de SmackDown Live (John Cena, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, Randy Orton et Shane McMahon), avec comme seuls survivants Triple H et Strowman.

Ce que vous devez savoir

Roman Reigns a finalement remporté le grand chelem de la WWE en décrochant le titre Intercontinental (il avait déjà remporté le titre de la WWE, les titres par équipe et le titre des États-Unis), joignant ainsi un club sélect incluant Le Miz, Dean Ambrose et Daniel Bryan. L’ancienne championne Paige a fait son retour après plus d’un an, mais elle n’était pas seule, alors qu’elle a amené avec elle deux recrues de NXT. (davantage là-dessus dans ma chronique de demain)

Vidéo de la semaine

Paige est de retour et elle est revenue avec ses amies

Tweet de la semaine

Toujours invaincue, l’Impératrice de demain, Asuka!

Résultats rapides

Houston, Texas

• Stephanie McMahon a ordonné un combat entre Braun Strowman et Jason Jordan, après un segment d’ouverture qui incluait aussi Triple H et Kurt Angle.

• Samoa Joe a battu Finn Balor.

• Asuka a défait Dana Brooke.

• Lors de la MizTélé, Roman Reigns a lancé un défi au Miz pour son titre Intercontinental.

• Dean Ambrose a vaincu Sheamus.

• Il n’y a pas eu de vainqueur dans un match pour déterminer l’aspirante numéro un au titre féminin entre Bayley, Sasha Banks, Alicia Fox et Mickie James.

• En plein milieu du combat, Paige a fait son retour et en compagnie de Sonya Deville et Mandy Rose, elles ont attaqué les quatre compétitrices. En coulisses, elles ont ensuite attaqué la championne Alexa Bliss.

• Braun Strowman a battu Jason Jordan par disqualification lorsque Kane est intervenu et a attaqué Strowman.

• Mustafa Ali, Cedric Alexander, Akira Tozawa et Rich Swann ont vaincu le Train à Enzo (Tony Nese, Noam Dar, Drew Gulak et Ariya Daivari).

• Après une performance musicale d’Elias, Matt Hardy est venu pour l’attaquer, mais Elias a pris la poudre d’escampette.

• Roman Reigns a défait le champion Intercontinental Le Miz pour remporter le titre.

Ce que vous devez savoir

Les Québécois Owens et Zayn ne l’ont pas eu facile et ont dû répondre des gestes qu’ils ont posés dimanche à Survivor Series. Malgré tout, ils s’en sont sortis avec la victoire, mais leurs relations avec Shane McMahon et Daniel Bryan, aussi ambigües soient-elles, semblent loin d’être terminées. Aussi, trois lutteuses de NXT ont fait leurs débuts.

Vidéo de la semaine

Tout n’est pas toujours rose pour les deux Québécois!

Tweet de la semaine

Un autre trio féminin qui laisse sa marque!

Résultats rapides

Houston, Texas

• Shane McMahon voulait congédier Kevin Owens et Sami Zayn pour leurs actions de dimanche, mais Daniel Bryan les a plutôt obligés à affronter Le New Day dans un combat de bûcherons.

• Shelton Benjamin, accompagné de Chad Gable a battu Jey Uso, accompagné de Jimmy.

• Owens et Zayn tente de rallier à leur cause Baron Corbin et Bobby Roode, sans succès.

• Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan ont attaqué Naomi en coulisses.

• Les frères Bludgeon (Luke Harper et Rowan) ont défait les Hype Bros (Zack Ryder et Mojo Rawley).

• Le commissaire Shane McMahon a dit au directeur général Daniel Bryan qu’il avait eu une bonne idée, soit de mettre Owens et Zayn dans une position où ils vont subir les conséquences de leurs gestes, tout juste avant que Bryan les congédie et qu’il allait regarder le tout de sa chambre d’hôtel. Bryan n’a pas acquiescé.

• AJ Styles et Jinder Mahal ont eu une intervention qui a mené à la confirmation d’un match entre les deux à Clash of Champions le 17 décembre.

• Owens et Zayn ont tenté de rallier à leur cause Rusev et Aiden English.

• Le combat entre Charlotte Flair et Natalya n’a pas fait de maîtres alors que les deux se sont faites attaquées par le trio de Riot, Morgan et Logan (davantage là-dessus dans ma chronique de demain).

• Kevin Owens et Sami Zayn ont vaincu Big E et Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods, dans un match de bûcherons. Après le combat, les bûcherons ont servi une leçon à Zayn alors qu’Owens avait réussi à se sauver dans la foule.

• En coulisses, Owens a supplié Bryan de ne pas le congédier. Bryan lui a confirmé que ce n’était jamais son intention, cependant, il devra affronter Randy Orton la semaine prochaine.

Ceci est la première partie du tour d’horizon télévisuel à la WWE. Demain, je vous offre la deuxième partie, mais surtout, mon opinion sur les sept rappels en provenance de NXT. À ne pas rater!

