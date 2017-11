Carrière terminée pour Dennis Wideman?

Le défenseur Dennis Wideman pourrait avoir joué son dernier match dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a d’ailleurs accepté, à 34 ans, un poste d’entraîneur-adjoint chez les Rangers de Kitchener, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Lui-même natif de Kitchener, Wideman a vu sa carrière marquée par un incident avec le juge de ligne Don Henderson, en janvier 2016.

Le défenseur avait alors frappé l’officiel par-derrière, ce qui lui avait valu une suspension de 20 matchs, finalement réduite à 10 rencontres.

Devenu joueur autonome le 1er juillet, Wideman a disputé une dernière saison avec les Flames de Calgary, amassant 18 points en 57 rencontres au cours de la récente campagne.

Plus tôt dans sa carrière, Wideman a notamment connu deux saisons de 50 points et plus. Ce fut le cas en 2008-2009 avec les Bruins de Boston, puis en 2014-2015 dans l’uniforme des Flames.

Le défenseur a aussi porté les couleurs des Blues des St. Louis, des Panthers de la Floride et des Capitals de Washington. Il a totalisé 387 points en 815 parties de saison régulière.

Wideman a aussi pris part à 55 rencontres éliminatoires, mais n'a jamais soulevé la coupe Stanley.