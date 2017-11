Brent Burns se rapproche d’un record de médiocrité

Le défenseur Brent Burns n’a toujours pas fait scintiller la lumière rouge des buts en 20 matchs cette saison. Voilà une disette qui commence à peser lourd sur les épaules de l’excentrique défenseur.

Le barbu joueur d’arrière a décoché 84 tirs au filet depuis le début de la saison, le sixième plus haut total dans la LNH derrière Alexander Ovechkin (Capitals, 104), Max Pacioretty (Canadiens, 102), Evander Kane (Sabres, 99), Vladimir Tarensko (Blues, 99) et Phil Kessel (Penguins, 88).

En 2016-2017, l’attaquant Riley Sheahan, des Red Wings de Detroit, n’avait pas trouvé le fond du filet en 79 parties, décochant 107 tirs au passage. Il avait ensuite marqué deux buts dans la même rencontre, la dernière de l’histoire du Joe Louis Arena.

Ces 107 tirs sans but lors de la même saison de Sheahan sont un record de la LNH; aucun attaquant n’a jamais fait pire. Craig Adams avait déjà, en 2009-2010, disputé les 82 parties de la saison sans réussir un seul filet. Toutefois, il n’avait décoché que 84 lancers au filet.

La marque absolue de la LNH appartient au défenseur Gilles Marotte. Le défenseur n’avait pas trouvé le fond du filet en 154 lancers en 1967-1968.

Burns décoche environ quatre lancers au filet par match. C’est donc dire qu’à ce rythme, il terminera la saison avec 344 tirs.

Les chances que Burns termine avec aucun but sont donc plutôt minces. Depuis 1967-1968, seulement à 36 reprises un défenseur a décoché 300 tirs ou plus en une saison. Burns l’a réussi à deux occasions, selon The Hockey News. De ces 36 instances, c’est Dick Redmond, en 1974-1975, qui a marqué le moins de buts, avec 14 en 310 tirs.

Avec un pourcentage de réussite de 7,3 % depuis le début de sa carrière, Burns aurait dû marquer six buts en 2017-2018. Tôt ou tard, le défenseur brisera sa malédiction.

Et certains poolers pourront ainsi retrouver le sourire.