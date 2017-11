Antti Niemi soulagé

Après des passages aussi brefs que désastreux avec les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride en début de saison, Antti Niemi a retrouvé, l’espace d’une soirée à tout le moins, sa forme des beaux jours, à son premier départ avec le Canadien de Montréal.

Difficile de croire que le vétéran de 34 ans pourra rééditer à long terme ses exploits du moment à Nashville, mais chose certaine, il a tenu son équipe dans le coup, mercredi soir, et paraissait soulagé dans le vestiaire devant les journalistes.

«Je me sentais solide. Je voyais bien la rondelle et la plupart du temps, je me suis montré patient», a raconté le gardien, après la défaite de 3-2 du Canadien en fusillade contre les Predators.

Pourtant, rien ne laissait présager une telle prestation. Sa fiche cette saison était d’aucune victoire et quatre défaites, avec une moyenne de buts alloués ronflante de 6,67. Son taux d’efficacité, à ,820, n’avait rien pour donner confiance. Même l’an dernier, ses chiffres n’étaient pas rassurants avec les Stars de Dallas, avec une moyenne de 3,30 et un indice d’arrêts de ,892.

Malgré tout, Niemi s’est concentré sur le match et rien d’autre.

«Je voulais simplement jouer un match au niveau que je suis capable de fournir. Je ne voulais pas penser au passé ni au futur», a-t-il expliqué.

Niemi a épaté la galerie à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a frustré Pontus Aberg au premier vingt avec un grand écart.

«Je me suis fait prendre en étant un peu trop agressif du côté court. J’ai dû donner tout ce que j’avais en m’étirant et j’étais soulagé de voir que la rondelle n’avait pas passé », a-t-il souri.

«Dans l’ensemble, j’estime que nous avons réalisé de belles choses aujourd’hui [hier]. Ça n’a pas suffi malheureusement pour aller chercher les deux points, mais nous avons bien joué.»

Julien satisfait

Pour sa part, l’entraîneur-chef Claude Julien a évidemment apprécié la tenue de son gardien auxiliaire.

«Niemi nous a donné une chance de gagner. Il a fait de gros arrêts. Il était bien reposé. (Stéphane) Waite croyait en lui, il le connaît bien. Il a travaillé fort. Nous avions besoin de son énergie», a-t-il noté, tout en saluant également le travail de Jakub Jerabek à son premier match.

Le pilote a apprécié la tenue de sa troupe de manière générale, malgré le résultat final.

«J’ai trouvé que l’équipe a travaillé fort. Nous avons travaillé du début jusqu’à la fin. J’étais heureux du but en fin de rencontre pour nous donner un point et nous donner une chance d’en obtenir un deuxième. J’ai vu du positif dans le jeu de plusieurs joueurs.»