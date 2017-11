Une stabilité gagnante chez le Rouge et Or

Le Rouge et Or de l'Université Laval a pris la route de Hamilton, mercredi, en prévision du match de la 53e édition de la Coupe Vanier, samedi, alors qu'il se frottera aux Mustangs de Western.

Le Rouge et Or sera alors en quête d'un 10e titre, un sommet dans l'histoire du football universitaire canadien.

Une des raisons qui expliquent le succès du Rouge et Or depuis des années est la stabilité au niveau du personnel d'entraîneurs. Glen Constantin est entraîneur-chef depuis 17 ans, mais il est au sein du personnel d'entraîneurs depuis 1996.

Et la situation est identique pour trois autres de ses adjoints : Justin Éthier (attaque), Marc Fortier (défensive) et Carl Brennan (ligne offensive).

Contrairement aux autres équipes du pays, les entraîneurs du Rouge et Or ont énormément de vécu et d'expérience en finale de la Coupe Vanier. Un avantage important dans une semaine de préparation.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot à ce sujet dans la vidéo ci-dessus.