Un quatrième revers en cinq matchs pour l’Océanic

L’Océanic ne réussit pas à se sortir de son bourbier des deux dernières semaines. La troupe de Serge Beausoleil a subi un quatrième revers à ses cinq derniers matchs en s’inclinant cette fois par la marque de 4-3 en prolongation contre les Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

À la suite d’un revirement causé par Alexis Lafrenière en territoire central, Yvan Mongo s’est amené à deux contre un en compagnie de Nicolas Guay. Le vétéran de 20 ans a redirigé la passe de son coéquipier dans le haut du filet pour déjouer Colton Ellis et concrétiser la victoire de son équipe. Il s’agissait de sa huitième réussite de la saison.

Charle-Edouard D’Astous avait pourtant animé l’amphithéâtre en créant l’égalité avec 1 min 44 s à jouer en troisième période. Le gardien Olivier Rodrigue semblait inerte devant la puissance de son lancer dirigé de la ligne bleue.

Les Bas-Laurentiens subissent ainsi une troisième défaite consécutive, dont deux en prolongation. Amorphes contre les Voltigeurs, ils n’ont dirigé que 12 tirs sur Rodrigue dans les 40 premières minutes de jeu.

Tourner les coins ronds

«Il y a des gars qui ont tourné les coins ronds et qui nous ont coûté très cher, a indiqué l’entraîneur-chef de l’Océanic. J’ai aimé l’effort et notre gros point, mais j’ai beaucoup moins aimé les buts gratuits qu’on a donné sur des erreurs de catégorie inférieure. On a commencé à voir notre système en troisième et ç'a donné le but de D’Astous. Il y en a qui ratent le bateau en ce moment.»

Malgré son erreur en prolongation, Lafrenière a brillé en inscrivant un doublé. Échangé à Drummondville mardi par l’Armada de Blainville-Boisbriand, Connor Bramwell devrait rapidement se faire aimer de ses nouveaux patrons.

Il a marqué un but et amassé une mention d’aide contre Rimouski. Le reste de la production offensive des Voltigeurs appartient à Dawson Mercer et Xavier Simoneau.

L’Océanic profite de 24 heures de congé avant son prochain affrontement prévu vendredi à domicile contre les Saguenéens de Chicoutimi.