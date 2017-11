S.J. Green: «un risque calculé», selon Jim Popp

Quelques semaines après sa nomination à titre de directeur général des Argonauts de Toronto, Jim Popp a réalisé le vol de l’année dans la Ligue canadienne en obtenant le receveur S.J. Green dans une transaction avec les Alouettes de Montréal. Il ne se doutait pas que ce mouvement de personnel allait transformer son équipe.

La formation montréalaise avait décidé d’échanger le vétéran pour des raisons financières et médicales. Toutefois, à sa première saison avec les Argonauts, le demi inséré a fait ravaler les paroles à Kavis Reed et ses détracteurs en captant 104 passes pour 1462 verges et 10 touchés.

Des chiffres impressionnants pour un joueur qui effectue un retour après une longue période d’inactivité.

Rencontré à l’entraînement des Argonauts mercredi matin, Popp a été humble au sujet de l’acquisition de Green en avril dernier.

«C’était un risque calculé. Personne ne savait qu’il livrerait ce type de campagne, a admis l’homme de football. Par contre, je sentais qu’il pourrait être un élément-clé au sein de notre formation, que ce soit sur le terrain ou avec son leadership dans le vestiaire.»

«En raison de son genou, on ne savait pas s’il allait retrouver sa touche d’antan. Jamais on ne croyait qu’il allait amener ses performances à un autre niveau.»

Contrairement à son homologue montréalais, il n’a jamais douté au sujet du retour au jeu du vétéran.

«Lorsqu’il a subi sa blessure, aucun médecin des Alouettes ne m’avait dit que sa carrière pourrait être en péril», a précisé Popp en se rappelant les événements de 2016.

Grâce aux réseaux sociaux

Pendant sa période de remise en forme, Green a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux afin de montrer l’évolution de sa situation. C’est ce qui a attiré l’oeil de Popp avant de procéder à la transaction.

«Il paraissait vraiment bien et j’ai eu fait confiance à ce que je voyais, a-t-il affirmé. Après avoir fait son acquisition, il a pris part à notre mini-camp et il a excellé. Puis, comme il nous l’avait mentionné, il a obtenu le feu vert des médecins trois semaines plus tard.»

«De notre côté, on a fait les bonnes choses pour l’aider comme d’éviter qu’il s’entraîne deux jours de suite. Il n’a pas eu de recul. On croyait qu’on le verrait au septième match de notre saison, mais S.J. était là pour notre partie inaugurale. Son éthique de travail a aussi fait une différence.»

Un cadeau nommé Woods

Quelques semaines plus tard, ce fut au tour du secondeur Bear Woods de prendre la direction de Toronto après avoir été libéré par les Alouettes.

«Quand on a entendu parler de la nouvelle, on n’y croyait pas, a souligné Popp. C’est devenu officiel et je l’ai tout de suite contacté pour savoir s’il voulait venir chez nous.»

«Je savais ce que Bear pouvait nous apporter sur le terrain et dans le vestiaire. C’est un leader et un passionné du football.»

À la lumière des propos de Popp, Reed a commis deux erreurs importantes d’évaluation de son personnel lors de ses premiers pas comme directeur général des Alouettes. Doit-on être inquiet pour la prochaine saison? Poser la question, c’est y répondre.