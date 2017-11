NFL: Antonio Brown et Mark Ingram parmi les meilleurs

Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown et le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans Mark Ingram ont été nommés mercredi les joueurs offensifs par excellence de la dernière semaine dans la NFL.

Honoré dans l’Association américaine, Brown a totalisé 144 verges et trois touchés en 10 réceptions aux dépens des Titans du Tennessee, jeudi, dans un gain de 10-17. Le vétéran revendique une récolte de 1026 verges aériennes en 2017. Du côté de la Nationale, Ingram a permis aux siens de revenir de l’arrière pour l’emporter 34-31 en prolongation face aux Redskins de Washington, dimanche. Il a amassé 134 verges et un majeur en 11 courses.

En défensive, les titres hebdomadaires ont été décernés au secondeur des Ravens de Baltimore Matthew Judon (Américaine) et au demi de sûreté des Giants de New York Landon Collins (Nationale). Le premier a réalisé sept plaqués, dont deux sacs du quart, dans un triomphe de 23-0 contre les Packers de Green Bay. Quant au second, il a stoppé les joueurs des Chiefs de Kansas City 15 fois, incluant 11 en solo. Son club l’a emporté 12-9 en prolongation.

Enfin, chez les unités spéciales, le botteur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Stephen Gotskowski (Américaine) et le spécialiste des retours de botté des Seahawks de Seattle Tyler Lockett (Nationale) ont été récompensés. Gostkowski a réussi quatre placements face aux Raiders d’Oakland, dimanche à Mexico, s’exécutant notamment sur une distance de 62 verges. Lockett a accumulé 197 verges en cinq retours contre les Falcons d’Atlanta, lundi.