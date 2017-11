Les Knicks frappent fort au troisième quart contre les Raptors

Les Knicks ont inscrit 41 points lors du troisième quart pour effacer une avance de 11 points des Raptors de Toronto et finalement l’emporter au compte de 108-100, mercredi à New York.

La formation canadienne a ainsi subi la défaite pour une première fois en cinq sorties.

Tim Hardaway fils s’est démarqué du côté des favoris locaux, amassant 38 points, six rebonds et sept mentions d’assistance. Kristaps Porzingis a également bien fait comme en font foi ses 22 points et 12 ballons récupérés sous les paniers.

Kyle Lowrie a pour sa part réussi un double-double, en vertu d’une récolte de 25 points et 10 rebonds. DeMar DeRozan a été limité à 18 points, dans la défaite.

Les Raptors, qui montrent maintenant un dossier de 11-6, se rendront à Indianapolis pour y affronter les Pacers, vendredi.