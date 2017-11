«Les Gardiens de la Glace»: huit révélations sur le métier de bagarreur

Jeudi soir, TVA Sports présente un excellent documentaire qui fait la lumière sur le métier de bagarreur dans la LNH et son importance au sein d'une formation professionnelle.

La relation entre les joueurs étoiles et les bagarreurs est cruciale. Bien qu'il s'agisse d'un rôle ingrat, on se rend compte que la plupart des hommes forts en tirent une fierté et une reconnaissance presque inégalée.

Brett Hull et Wayne Gretzky sont quelques joueurs qui ont profité des sacrifices de leurs coéquipiers pour inscrire encore plus de points au tableau.

Afin de vous préparer à l'écoute de ce documentaire, en voici quelques extraits intéressants.

--

«Si tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe, tu te feras brasser par les adversaires, c'est certain. Mais l'agression inutile et répétitive, c'est à ce moment que les hommes forts interviennent. Chaque match, leur présence est importante, que ça arrive ou non. On peut la sentir. Je vous le dis, Brett Hull n'aurait pas été le même joueur sans la présence de Kelly Chase et Tony Twist qui surveillaient ses arrières!»

- Brett Hull, hockeyeur légendaire qui a accumulé 1391 points au cours de sa carrière, dont 741 buts

--

«Non seulement (Dave) Semenko et (Marty) McSorley étaient assez bons pour jouer avec Wayne Gretzky, ils étaient assez bons pour que Wayne ne veule pas quitter Edmonton sans eux. Quand Wayne Gretzky a été échangé aux Kings, Marty McSorley faisait partie de l'échange. Non pas parce que les Kings ont supplié les Oilers de leur envoyer, mais plutôt parce que Gretzky a dit “je n'irai nulle part sans Marty McSorley”.»

- David Singer, fondateur de hockeyfights.com

--

«Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans les années 1980 et 1990 qui ont gagné la Coupe Stanley et qui n'avaient pas d'homme fort. Les Islanders, les Flyers, les Bruins, les Red Wings; ils en avaient peut-être juste un, mais il était entouré de bons joueurs physiques, suivis par les super vedettes.»

- Joe Kocur, ancien homme fort qui compte 2519 minutes de pénalité en 821 matchs

--

«Tout le monde veut isoler leur rôle à un seul aspect (la bagarre), mais les gens ne regardent pas le portrait complet. Ce n'était pas toujours de marquer le but gagnant au septième match, il y avait beaucoup d'autres rencontres avant de se rendre là. Les hommes forts avaient un rôle important sur le long terme.»

- Wendel Clark, qui a disputé 13 saisons avec les Maple Leafs

--

«Je crois que c'est pour ça que la plupart des excellents joueurs ne veulent pas que les bagarres disparaissent. S'il n'y a plus de bagarres, ils vont payer le prix. Je l'ai vu arriver.»

- Rick Tocchet, entraîneur des Coyotes, homme fort et talentueux ailier

--

«On ne peut pas dire que les commotions de Sidney Crosby sont une conséquence directe de ça (l'absence d'homme fort), mais en même temps, Crosby a été frappé plus souvent que n'importe quel autre joueur étoile que j'ai vu jouer, alors c'est dur à nier.»

- David Singer

--

«On peut comparer le hockey à la vie ou au travail. Si quelqu'un est capable d'éviter des représailles dans la vie, on peut s'en tirer sur la patinoire. La ligue peut pénaliser ou même suspendre un joueur. Ça lui fera mal au portefeuille et à son équipe. Mais blesser littéralement quelqu'un, c'est la punition ultime, c'est ce qui l'empêchera de recommencer.»

- Zenon Konopka, homme fort qui a évolué avec sept formations différentes entre 2005 et 2014

--

«L'été, je m'entraînais parfois huit heures par jour. Pendant la saison morte, j'ai adapté mon entraînement, à la sauce un peu médiévale. J'ai eu des problèmes aux mains. À la fin, j'entourais ma main d'une chaîne et je frappais dans des arbres pour m'ouvrir les jointures. Après, ça cicatrisait et ça me permettait d'endurer pas mal plus de dégâts lorsque je m'en servais comme massue dans le visage des gens.»

- Scott Parker, 699 minutes de pénalité en 308 matchs avec l'Avalanche et les Sharks