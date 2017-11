Les Chiefs vont chercher Darrelle Revis

Les Chiefs de Kansas City ont accordé un contrat au demi de coin Darrelle Revis, mercredi.

L’organisation concernée n’a pas dévoilé les détails de l’entente.

Pour le vétéran qui a été invité sept fois au Pro Bowl et gagné un Super Bowl, il s’agira d’une quatrième formation dans la NFL. Celui ayant disputé 140 matchs depuis le début de sa carrière n’a pas pris part à une rencontre de la NFL cette saison.

En 2016, Revis a évolué avec les Jets de New York, réalisant 53 plaqués et une interception en 15 joutes. Ayant également porté l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL, il a stoppé l’adversaire à 483 reprises lors de son parcours dans le circuit Goodell, en plus de saisir 29 passes du quart ennemi.