Les Celtics vaincus

Malgré une remontée lors du quatrième quart, les Celtics de Boston se sont inclinés au compte de 104-98 face au Heat, pour voir leur séquence de victoires prendre fin à 16, mercredi à Miami.

Goran Dragic et Dion Waiters se sont chargés de l’aspect offensif du match en amassant respectivement 27 et 26 points pour la formation de la Floride. Hassan Whiteside a quant à lui récupéré 10 ballons sous les paniers.

Kyrie Irving a quant à lui récolté 23 points dans une cause perdante. Appelé en relève, Terry Rozier a été actif, amassant huit points et six rebonds en 18 minutes de jeu.

Les Celtics auront l’occasion de renouer avec la victoire alors qu’ils accueilleront le Magic d’Orlando, vendredi.

Le club du Massachusetts montre un dossier de 16-3 depuis le début de la campagne, bon pour le premier rang dans l’Association de l’Est.