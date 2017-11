Les Bills reviennent avec Tyrod Taylor

Les Bills de Buffalo changent leur fusil d’épaule en revenant avec leur quart d’expérience Tyrod Taylor pour leur prochaine rencontre après une expérience désastreuse la semaine dernière avec la recrue Nathan Peterman.

«C’est la meilleure chose pour notre équipe. Nous faisons une évaluation chaque semaine et nous déterminons qui a gagné le droit de commencer la rencontre», a dit l’entraîneur-chef Sean McDermott, mercredi, au quotidien «Buffalo News». Il en avait surpris plusieurs en remplaçant la semaine dernière Taylor, qui avait amorcé les neuf premières rencontres de la saison, par la recrue Peterman. Ce dernier a connu un match catastrophique en se faisant intercepter cinq fois dans une défaite sans appel de 54-24 contre les Chargers de Los Angeles.

Pourtant, Taylor connait une campagne fort acceptable, ayant complété 63,8 % de ses passes, en plus d’être responsable de 11 touchés et de seulement trois interceptions.

Le vétéran de sept saisons avait terminé la dernière rencontre entamée par la recrue, en endiguant le massacre grâce à un touché par la passe et un autre réalisé lui-même au sol, avec des gains totaux de 158 verges aériennes et de 38 verges par la course.

L’entraîneur-chef des Bills a souligné qu’avec sa fiche de 5-4, son équipe est toujours dans la course pour les séries.