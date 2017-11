Les 76ers veulent mériter le respect

Ayant raté les séries éliminatoires au cours des cinq dernières saisons, les 76ers de Philadelphie veulent montrer qu’ils doivent être pris au sérieux cette année.

Détenant une fiche positive après 16 rencontres - soit 9-7 - pour la première fois depuis la campagne 2012-2013, le club de la Pennsylvanie ressemble à une équipe sérieuse avec des victoires importantes contre des formations comme les Rockets de Houston, les Clippers de Los Angeles et les Pistons de Detroit depuis le début de la saison.

«Cette année, on n’a pas le choix de respecter ce qu’ils ont fait et la façon dont ils jouent. Ils ne sont pas chanceux», a mentionné le meneur des Trail Blazers de Portland Damian Lillard, au quotidien «Philadelphia Inquirer».

Il a souligné que les 76ers sont menés par des jeunes comme Joel Embiid et Ben Simmons, mais qu’ils sont aussi bien entourés par des vétérans comme J.J. Redick et Amir Johnson.

«C’est une équipe complètement différente», a dit Lillard.

Son entraîneur-chef est d’accord avec lui.

«Ils ont un bon mélange de passeurs et de tireurs, et avec une bonne taille aussi. Ils peuvent vous faire mal de l’intérieur, de l’extérieur et en transition. Ils sont forts à chaque position», a dit Terry Stotts, des Blazers, au quotidien.

L’effet Ben Simmons

Les 76ers sont notamment portés par la recrue Ben Simmons, qui a tout d’un joueur étoile. Il était deuxième de la ligue, mardi, pour le nombre de ballons soutirés avec 32. Considéré comme ayant des lacunes défensives, le meneur a déjà bloqué 11 tirs. Seulement deux autres joueurs de la NBA ont réussi au moins 30 vols et 10 contres depuis le début de la saison.

Le favori jusqu’à présent au titre de recrue de l’année est également cinquième de la NBA pour les mentions d’aide. Il est en tête chez les recrues pour le nombre de points par rencontre (18,7) et de rebonds (9,2).

«Il a pris son envol. Il a le couteau entre les dents», a affirmé l’entraîneur-chef des 76ers Brett Brown au «Philadelphia Inquirer».

Simmons est le premier joueur de l’histoire des 76ers ayant obtenu au moins 10 points dans les 16 premières parties de sa carrière.

Avec un tel joueur, les partisans de Philadelphie peuvent enfin voir la lumière au bout du tunnel.