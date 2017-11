Le Toronto FC en bonne position

Le Toronto FC n’a perdu qu’une seule fois à domicile cette saison et c’était contre l’Impact de Montréal. Ainsi, après un verdict nul de 0-0 lors du match aller de la finale de l’Association Est de la Major League Soccer (MLS), mardi à Columbus, il y a lieu de croire que le club torontois se retrouve en très bonne position pour accéder à la grande finale.

Évidemment, Toronto aurait bien aimé inscrire un but contre le Crew lors du match aller, malgré l’absence de Sebastian Giovinco et de Jozy Altidore.

«Je pensais que nous contrôlions les choses de belle manière, nous avions une approche professionnelle pour ce match, a commenté le milieu de terrain Michael Bradley, après la rencontre de mardi, tel que cité sur le site web de la MLS. Dans un monde parfait, nous aurions marqué, repartant d’ici avec une victoire et un but inscrit à l’étranger, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. Dans une soirée où nous étions incapables de faire un jeu collectivement, on s’en sort plutôt bien.»

Non seulement Giovinco et Altidore seront là pour le match retour, le mercredi 29 novembre, au BMO Field, mais les précédents résultats du Toronto FC ont de quoi inspirer confiance.

Des jeux blancs à domicile

En écartant la défaite de 5-3 subie contre l’Impact à la mi-octobre, la formation torontoise a alloué seulement 10 buts dans ses 16 autres parties à domicile en saison régulière. Cela inclut neuf jeux blancs.

«Il y a une raison qui explique pourquoi ils ont accordé aussi peu de buts cette saison, a d’ailleurs constaté le défenseur du Crew Josh Williams, qui a lui-même évolué à Toronto en 2015 et 2016. Ils ne donnent pas de buts, ils ne donnent pas de buts faciles. Il faut les mériter.»

Pour l’ensemble de la saison, Toronto a alloué 37 buts en 34 parties. Ils en ont par ailleurs inscrit 74. Avec l’appui de la foule, le club canadien devrait pouvoir s’en tirer en touchant la cible une ou deux fois.