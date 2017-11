Le match d’une carrière pour Dominic Lévesque

Dominic Lévesque a possiblement disputé son meilleur match en carrière, samedi, à l’occasion de la Coupe Mitchell.

Le botteur de dégagement du Rouge et Or de l’Université Laval a conservé une moyenne de 45,2 verges face aux Dinos de Calgary.

«Ça a bien été, a souligné Lévesque. Marc-Antoine Bellefroid (le spécialiste des longues remises) a fait un bon travail et l’unité de couverture a très bien fait, a expliqué Lévesque. On m’a bien protégé, ce qui a facilité ma tâche. Je suis vraiment fier des gars qui ont fait tout un travail en couverture. Quant aux conditions de vent, on doit s’adapter. Je suis content de mon match, mais ça doit être comme ça à chaque rencontre.»

Toute la semaine, on avait parlé des prouesses du botteur Niko DiFonte, des Dinos, qui avait réussi un placement de 59 verges sur le dernier jeu du match à la Coupe Hardy face aux Thunderbirds de UBC. DiFonte a conservé une moyenne de 39,6 verges en 11 dégagements.

«Ce n’est pas une motivation supplémentaire d’affronter un bon botteur, mais c’est le fun, a souligné Lévesque. Je tente simplement d’aider mon équipe le plus possible. Je veux mettre la défensive dans la meilleure position possible. La position de terrain est tellement importante dans le football canadien.»

«Il a été incroyable»

Plus facile de faire du bon travail en se concentrant uniquement sur un boulot? «J’ai pu me concentrer uniquement sur les dégagements en match, mais j’ai continué de pratiquer les placements à l’entraînement, a souligné Lévesque. J’ai progressé sur mes trois bottés. Je place mieux mes bottés et j’ai amélioré mes bottés à l’intérieur de la ligne de 20 verges. Je suis plus constant.»

Mathieu Bertrand est ravi de la prestation de Lévesque contre Calgary. «Il a été incroyable, a résumé le coordonnateur des unités spéciales. Il avait confiance dans la protection. Je suis très satisfait de sa progression. Dominic se retrouve parmi les meilleurs pour la puissance de sa jambe. Boris (Bede) avait une jambe puissante, mais Dominic n’a rien à lui envier.»

Bertrand salue les efforts de Lévesque qui n’effectue plus que les dégagements cette année. «Son éthique de travail est superbe, a-t-il souligné. Il pratique autant à l’entraînement ses bottés de précision et d’envoi. Avec Dominic et David (Côté), nous avons le meilleur des deux mondes. Il y a une belle complicité entre les deux.»

Moment spécial

Bertrand a effectué un retour en Alberta pour la première fois après une carrière de neuf ans avec les Eskimos d’Edmonton.

«Ce fut des moments spéciaux, a-t-il confié. J’ai passé neuf ans de ma vie en Alberta. Des amis et des partisans des Eskimos sont venus me voir. J’ai disputé mon meilleur à vie au stade McMahon lors de la finale de l’Ouest en 2005 quand nous avions battu les Stampeders avant de remporter la Coupe Grey.»