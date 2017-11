L’attaque à l’honneur dans la Ligue nationale

Le quart de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) est déjà chose du passé, et les amateurs de hockey peuvent se réjouir, puisqu’ils ont eu droit à une augmentation significative de l’attaque.

Dans un bilan provisoire publié par la ligue mercredi, il est possible de lire que 6,1 buts ont été marqués en moyenne par match après 318 des 1271 parties prévues au calendrier régulier. Il s’agit d’une hausse de 12,4 % par rapport à la campagne précédente.

Les hockeyeurs du circuit Bettman ont fait bouger les cordages 1924 fois jusqu’à maintenant, un sommet depuis la saison 2005-06, lorsque 2008 filets avaient été inscrits après autant de matchs au retour du lockout.

Un changement de garde

Un regard au classement des meilleurs pointeurs de la LNH permet de voir qu’un changement de garde semble être en cours.

Au sein de top 40, 23 joueurs sont âgés de 25 ans ou moins.

Parmi ces athlètes, l’attaquant des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller, âgé de 19 ans, est la seule recrue. Il est devenu seulement le deuxième joueur de première année de l'histoire de la concession à atteindre le plateau des 10 buts en 15 affrontements, après Teemu Selanne.

Cinq joueurs parmi les huit premiers pointeurs, soit Nikita Kucherov, Johnny Gaudreau, Jaden Schwartz, Vladimir Tarasenko et Connor McDavid, sont aussi âgés de 25 ans ou moins.

À chacun son tour

Preuve que les choses peuvent changer rapidement dans le monde du hockey, certains clubs sont en bonne position pour participer au tournoi printanier après avoir passé leur tour l’année au terme de la saison 2016-17.

Dans l’Association de l’Est, le Lightning de Tampa Bay et les Devils du New Jersey trônaient au sommet de leur section respective, tandis que les Islanders de New York et les Red Wings de Detroit pointaient parmi les huit premiers au classement.

Dans l’Ouest, ce sont les Kings de Los Angeles, les Jets de Winnipeg, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas qui peuvent espérer prolonger leur saison.