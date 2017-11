La «chance» de Marc Trestman

En l’espace d’une seule saison, Marc Trestman a complètement transformé les Argonauts de Toronto.

Il croit que la participation de sa formation à la finale de la Coupe Grey est liée au rendement de ses joueurs, au travail de ses entraîneurs, mais aussi... à la chance!

L’an dernier, les Argonauts ont connu une campagne horrible en terminant au quatrième rang de la section Est avec une fiche de 5-13. Quelques mois plus tard, ils ont embauché Jim Popp à titre de directeur général et Trestman comme entraîneur-chef.

Au cours de la saison morte, les deux hommes de football, qui ont remporté deux coupes Grey ensemble avec les Alouettes, ont travaillé d’arrache-pied pour remettre cette formation sur les rails. Ils ont rebâti leur équipe d’entraîneurs et une trentaine de nouveaux joueurs.

«Une grande part de nos succès sont le résultat de la chance, a souligné Trestman lors de la traditionnelle conférence de presse des entraîneurs. Chez les instructeurs, j’ai pu garder les services de Marcus Brady à titre de coordonnateur offensif et convaincre Corey Chamblin [le coordonnateur défensif] de sortir de sa retraite. Ils étaient les deux bons candidats au bon moment.»

«Je crois les étoiles étaient alignées pour nous. J’ai mis la main sur des passionnés qui aiment enseigner la science du football.»

Avec Trestman, il est difficile d’avaler le facteur «chance». C’est un entraîneur qui calcule tout dans les moindres détails afin que sa troupe soit prête pour chaque rencontre. Il est exigeant avec ses joueurs, ses adjoints, mais aussi lui-même. La défaite ne fait jamais partie de ses discours.

L’impact de Green et Woods

Trestman avait eu une route relativement facile lorsqu’il avait permis aux Alouettes de se rendre jusqu’à la finale lors des saisons 2008, 2009 et 2010. Son équipe était bien rodée et il pouvait compter sur un Anthony Calvillo au sommet de son art.

Cependant, il n’a pas eu un scénario identique à sa première campagne à la barre des Argonauts, et ce, même s’il dirigeait un pivot de qualité en Ricky Ray. Malgré des hauts et des bas, Trestman a aidé la formation torontoise à remporter un premier titre de la section Est depuis 2013 avec une fiche de 9-9. Pas le rendement qui correspond à ses standards habituels.

«On savait où on s’en allait avec Ricky [Ray] et j’étais conscient du type de quart que j’avais entre les mains et de la personne il était, a mentionné l’entraîneur. Jim [Popp] a aussi fait d’excellentes acquisitions.»

«Lors de ta première saison, tu tentes toujours de sortir rapidement les mauvaises personnes de ton vestiaire. Toutefois, on n’a pas eu à le faire. De plus, l’arrivée de S.J. Green, Bear Woods et Armanti Edwards est venue solidifier notre groupe de joueurs.»

Un entraîneur différent?

Après son départ de Montréal, Trestman est devenu entraîneur-chef des Bears de Chicago pendant deux saisons avant d’en passer deux autres comme coordonnateur offensif avec les Ravens de Baltimore. Ce séjour de quelques années dans la NFL a-t-il changé Trestman? Pas vraiment.

«Je ne sais pas à quel point je suis différent, a-t-il indiqué. Tu grandis à travers toutes les expériences que tu vis.»

«J’ai encore la même approche lorsque vient le temps d’analyser la façon que mon équipe doit fonctionner ou de s’entraîner. Dans mon quotidien, je mise sur des principes universels. De toute façon, chaque saison, tu n’as pas le choix d’apprendre, car tu composes avec de nouveaux joueurs.»