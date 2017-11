Kyle Turris d’attaque pour un nouveau rodéo

Après six saisons à Ottawa, Kyle Turris commence à peine à découvrir un nouveau rodéo à Nashville. L’échange qui l’a amené chez les Predators a occasionné des secousses virulentes, mais maintenant qu’il retombe peu à peu sur ses pieds, l’attaquant savoure sa nouvelle vie.

Le 5 novembre, Turris passait à Nashville dans une méga transaction à trois équipes qui permettait aux Sénateurs de mettre la main sur Matt Duchene, tandis que l’Avalanche regarnissait sa banque de choix et de jeunes espoirs.

Figurant parmi les joueurs clés des Sénateurs et étant très impliqué dans la communauté à Ottawa, Turris avait eu vent des rumeurs à son sujet, d’autant plus que l’impasse contractuelle avec l’organisation laissait présager son inévitable départ.

Si le joueur de hockey a donc encaissé la nouvelle sans trop broncher, c’est une autre histoire pour ce qui est de l’autre chapeau qu’il porte, soit celui de papa de trois jeunes enfants.

«Ma famille est encore à Ottawa. Il faut que j’apprenne à penser à une chose à la fois. Je me sens comme s’il y a un million de dossiers à régler, mais il faut prioriser certains trucs comme trouver une maison, décider des choses qu’on veut amener ici, trouver des écoles et faire en sorte que toute la famille suive ici pour de bon en décembre. Ma femme et l’organisation m’aident beaucoup à ce niveau», a-t-il confié.

Une belle destination

Dans ce contexte, pas de danger que l’enivrante et festive scène musicale de la rue Broadway vienne déconcentrer Turris avec sa nouvelle équipe dans la bouillante ville de Nashville.

«Je mets beaucoup plus de temps à regarder les écoles pour mes enfants qu’à traîner dans les bars! Pour l’instant, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. La vie ici est agréable, les gens sont très gentils et la température est fantastique. Je me plais vraiment», a-t-il souri.

Sachant pertinemment qu’il changerait d’air tôt ou tard, celui qui a inscrit 117 buts et 157 passes à Ottawa ne regarde plus derrière même si sa vie dans la capitale canadienne le comblait.

«Tout s’est passé rapidement et ça a été un peu la tempête pendant les premiers jours, mais je me considère chanceux de me retrouver ici. Je viens à peine d’arriver, mais j’ai déjà l’impression que ça fait longtemps. C’est vraiment un bon groupe de gars qui m’ont vite fait sentir confortable dans ce vestiaire», a-t-il dit.

Un pacte de six ans

L’échange qui a amené Turris à Nashville est venu avec un contrat fort apprécié de six ans, pour 36 millions. Et signe que l’athlète de la Colombie-Britannique n’a pas vécu une transition trop ardue, il avait récolté cinq points en autant de matchs avant celui de mercredi soir face au Canadien de Montréal.

«Ça fait du bien que le contrat soit signé. C’est réconfortant sur le plan familial, mais sinon, le hockey reste le hockey, peu importe l’endroit. C’est la partie la plus facile dans tout ça.

«Sur la glace, il y a de petits changements, mais rien de majeur. À Ottawa aussi, notre système de jeu était basé avant tout sur la défensive avec Guy Boucher. L’organisation et mes coéquipiers ont tout fait pour me faciliter la tâche», estime-t-il.

Pour les Predators, l’ajout d’un centre de qualité, efficace des deux côtés de la patinoire, s’avérait une nécessité.

«Avec l’addition de Turris, nous sommes en mesure de solidifier et de donner de la profondeur à notre groupe d’attaquants. Depuis qu’il est dans l’alignement, Kevin Fiala joue son meilleur hockey de l’année. Ça nous amène un centre qui excelle partout sur la glace, qui aide sur le jeu de puissance et qui peut jouer de grosses minutes. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous», s’est réjoui l’entraîneur-chef Peter Laviolette.