«J’ai passé mon test» - Christopher Amoah

À moins d’un changement majeur, Christopher Amoah effectuera un retour au jeu à la Coupe Vanier.

Sur la touche depuis le 21 octobre en raison d’une blessure à une cheville subie face aux Carabins de l’Université de Montréal, le porteur de ballon s’est entraîné à plein régime, mardi, pour la première fois.

«J’ai passé mon test, a imagé Amoah. Je suis content de ma performance. J’ai toujours gardé espoir de pouvoir revenir au jeu avant la fin de la saison. Quand je me suis blessé, on n’a pas mis d’échéancier quant à mon éventuel retour. On y allait une semaine à la fois.»

De retour pour les séries éliminatoires après avoir raté trois parties, Vincent Alarie-Tardif a gardé le fort pendant l’absence d’Amoah qui avait connu son meilleur match en carrière avant de se blesser lors de la rencontre suivante. «J’étais content que les gars performent aussi bien à Calgary et c’est maintenant l’étape ultime, a-t-il souligné. On doit finir.»

Justin Éthier était ravi de la présence de Amoah. «C’est le fun de le voir à l’entraînement», a précisé le coordonnateur offensif lavallois.

D’autres retours à l’entraînement

Luca Perrier était aussi de retour à l’entraînement. Blessé à un pied contre Montréal, la même blessure qu’il a subie au camp de printemps en mars dernier à Orlando, le porteur de première année ne savait toujours pas s’il pourra revenir au jeu. «La semaine de plus a fait du bien même si ce n’est pas encore parfait. La blessure était moins sérieuse que celle du camp de printemps. La décision de mon retour sera à la discrétion des entraîneurs.»

Absent de la Coupe Mitchell en raison d’une blessure à une cheville, le bloqueur Kétel Assé s’est entraîné avec ses coéquipiers. Même chose pour les bloqueurs Nicolas Thibodeau et Francis Chabot.

«La semaine est encore jeune et on devra attendre plus tard pour voir s’ils sont en mesure de jouer.»