F1: Robert Kubica en essais avec Williams à Abou Dhabi

Le Polonais Robert Kubica, qui n'est plus apparu en F1 depuis 2010 après un un grave accident en rallye, participera aux essais menés par Williams et le fournisseur de pneumatiques Pirelli à Abou Dhabi mardi et mercredi prochains, a annoncé l'écurie britannique mercredi.

«Williams Martini Racing est heureuse de confirmer que Robert Kubica et Sergey Sirotkin (actuel troisième pilote Renault, ndlr) participeront aux essais de pneumatiques Pirelli à Abou Dhabi, aux côtés de l'actuel pilote Lance Stroll», peut-on lire dans un communiqué.

Ces essais devraient déterminer quel pilote accompagnera Stroll sur la grille l'an prochain, en remplacement du Brésilien Felipe Massa, qui prend sa retraite.

L'expérimenté Kubica, qui a roulé en F1 entre 2006 et 2010, fait pour l'heure figure de favori, devant le pilote de réserve de Williams, le Britannique Paul di Resta, l'Allemand Pascal Wehrlein, qui ne devrait pas être prolongé chez Sauber, le Russe Daniil Kvyat, remercié par Red Bull, et désormais Sirotkin.

Le Polonais, âgé de 32 ans, a testé à plusieurs reprises pour Renault cette saison, mais n'a finalement pas été retenu pour remplacer le Britannique Jolyon Palmer.

Il a depuis participé à deux séances d'essais privés avec Williams, au volant d'une monoplace de 2014. Cette fois, il pilotera une F1 de 2017, ce qui permettra de mieux évaluer ses capacités.

Victime d'un grave accident en rallye -son autre passion- en février 2011, Kubica a conservé des séquelles au bras et à la main droits.