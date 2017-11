Duncan Keith, le prochain Jaromir Jagr?

Le défenseur des Blackhawks Duncan Keith a surpris un peu tout le monde à Chicago, mercredi.

«Honnêtement, je veux jouer jusqu'à 45 ans», a-t-il avoué au Chicago Sun-Times. Onze années de plus. Je me sens comme si j'avais 22 ans. J'ai 34 ans et je me sens mieux que quand j'en avais 27.»

Seulement cinq joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey ont joué à 45 ans ou plus, soit les attaquants Gordie Howe et Jaromir Jagr, le défenseur Chris Chelios ainsi que les gardiens Maurice Bowers et Johnny Bower.

«Ça ne m'étonnerait pas tant que ça, a indiqué l'entraîneur-chef des Blackhawks, Joel Quenneville. Il prend soin de lui et il est au sommet de sa forme. Je ne crois pas qu'il jouera autant, mais j'aime son ambition.»

Pour une 13e saison consécutive, Keith mène les Blackhawks pour le temps de glace avec une moyenne de 25 min 09 s par match.

«Il joue intelligemment, a dit son partenaire Cody Franson. Il ne se place jamais dans une mauvaise situation et ne dépense ainsi pas d'énergie inutilement. C'est de cette façon qu'il est capable de jouer autant.»

Keith prend exemple sur les défenseurs Nicklas Lidstrom et Chris Pronger.

«Ces gars-là ne patinaient pas à fond de train lors de chaque présence. Ils étaient toujours en bonne position et passaient en seconde vitesse seulement s'ils en avaient besoin.»