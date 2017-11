Des responsabilités à prendre chez les Canadiens

L'unité de Max Pacioretty, Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin a été pratiquement invisible pendant tout le match, face aux Stars.

Voyez les réactions des joueurs dans le vestiaire dans la vidéo ci-dessus.

Le capitaine des Canadiens a offert une évaluation honnête de la soirée de travail de son trio.

«Nous avons eu de la difficulté à trouver notre rythme. On essayait de matcher les trios, ce qui a fait en sorte qu’on a pu trouver notre tempo. Nous avons couru après la rondelle toute la soirée et nous n’avons créé rien de bon.»

L’entraîneur-chef Claude Julien en avait quant à lui long à dire sur le travail des arbitres Ian Walsh et Brad Watson.

«On prend la responsabilité de la défaite, mais j’étais déçu de voir qu’un gars comme (Jamie) Benn puisse casser son bâton sur notre joueur et que, au lieu d’obtenir une supériorité numérique, on se fasse marquer un but. Un moment donné, il faut que d’autres personnes prennent la responsabilité de leurs décisions.»

C’était la neuvième fois de la saison (dans un huitième match) que le Canadien accordait deux buts dans l’intervalle d’une minute.

«On doit avoir de meilleures présences sur la patinoire après un but. On doit placer la rondelle dans le territoire adverse, travailler fort et s’assurer de maintenir un niveau d’intensité élevé», a mentionné Andrew Shaw.

Le gardien-recrue Charlie Lindgren s’est relevé de belle façon après avoir accordé 10 buts lors de ses deux départs précédents.

«J’ai mieux joué. J’ai donné à l’équipe une chance de gagner, mais au bout du compte, ça demeure une défaite, et ça fait trois de suite (quatre si on inclut celle en prolongation contre Columbus).»